¡Ú¥ª¥Á¤¬½¨°ï¡Û5ºÐ»ù¤Î¡È½é¤á¤Æ¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¡É¢ªÍâÄ«¤Î·ë²Ì¤Ë1.3Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ÈÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÆ±¤¸
¶ÛÄ¥¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤êµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤âÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤À¤±¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¿²¤Ê¤¤ã¤È»×¤¨¤Ð»×¤¦¤Û¤É¡¢ÌÜ¤¬ºã¤¨¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ËèÆü6»þÁ°µ¯¾²¤Î£µºÐÂ©»Ò¤¬ÄÌ¿®¶µ°é¤ÎÉÕÏ¿¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤ò¥²¥Ã¥È¡£Ä«6»þ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é½¢¿²¡£
¿¼Ìë£±»þ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡ª¤â¤¦ÌÄ¤ë¤«¤Ê¤¡¡©¡×
ÁáÄ«£´»þ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡ª¤â¤¦ÌÄ¤ë¡©¡×
Ä«¤Î£µ»þ¡ÖÌÄ¤é¤Ê¤¤¤Í¡£²õ¤ì¤Æ¤ë¡©¡×
Ä«¤Î£¶»þ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î»þ·×¡ª¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×
Èó¾ï¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¤±¤ÉÌ²¤¤¡£
ËèÆü6»þÁ°¤Ë¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â©»Ò¤µ¤ó¡£ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤Ï¤â¤Ï¤äÉÔÍ×¤Ç¤Ï¤È»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ·×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£6»þ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ½¢¿²¤·¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ´Á³¿²¤Ê¤¤¡Ä¡£·ë¶É6»þ¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ÆºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¾Ð¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢Ì²µ¤¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¤«¤³¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿Æ»Ò¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¤³¤Ó¤È
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë