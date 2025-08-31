¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤¬ÂçÃÀ¹õ¥¥ã¥ß¤Ç¶»¸µÁ´³«¡¡»Â¿·¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤âÏÃÂê¤Ê¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²ÂºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¡×
¶»¸µÁ´³«¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó(C)Getty Images
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤È¶Ã¤«¤»¤ë¶»¸µÁ´³«¤Î¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡©Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¤µ¤ó¤ÎÂçÃÀ¤Ê¹õ¥¥ã¥ß»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤µ¤ó¡£¸ªÉ³¤ÎºÙ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤¬º¿¹ü¤ä¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÉôÊ¬¤Ë¤ÏÂç¤Ö¤ê¤Ê±²´¬¤¾õ¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯·Ï¥Ó¡¼¥º¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬½Å¤ÍÉÕ¤±¤µ¤ì¡¢¥Ì¡¼¥Ç¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤¤¤ë¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡¡Ä¶Àä¤«¤ï¤¤¤¤¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡¡¤º¡¼¤Ã¤È¤Ä¤±¤Æ¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡¢Æ«·Ý¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡ª¡×¤È³¤³°ºß½»¤ÎÂ£¤ê¼ç¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤ÀÂ¼¾å¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²ÂºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²Æ¤é¤·¤¤Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤ÉþÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²ÂºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£