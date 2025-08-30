Ãæ¹ñ¤È°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÂç¿Í¤ÊÂÐ±þ¡É¡¡¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜ19ºÐ¤ËÁê¼¡¤°¾Î»¿¡ÖÂç¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°Î¤¤¤Ê¤¡¡×
ÃË»ÒU21À¤³¦Áª¼ê¸¢
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒU21À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÃæ¹ñ¡¦¹¾Ìç¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÀöÎé¤ò¼õ¤±¤¿¡£27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³«ºÅ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡£ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ëµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥ÈÉé¤±¡£»î¹ç¸å¤ÏÃæ¹ñ¤È°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ºÅ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¤¬µ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Î½ªÈ×¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î12-10¤«¤éÃæ¹ñ¤Î¥¢¥¦¥È¤Ë±Ç¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥¤¥ó¤ÎÈ½Äê¡£13-14¤«¤é¤Î19ºÐ¡¦ÀîÌîÂöËá¡ÊÁáÂç1Ç¯¡¦Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤â¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥È¤ÎÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Ê¤¯¡¢ºÆ»°¤Î¹³µÄ¤â¼Â¤é¤º¥Õ¥ë¥»¥Ã¥ÈÉé¤±¡£°ì¿¨Â¨È¯¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»î¹ç¸å¤À¡£Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ë²¿¤«¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÙ¤ÏÎ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ã¹â¤·¤ÆÆüËÜÁª¼ê¤Ë¶á¤Å¤¡¢Ãæ¹ñÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤ò¶´¤ó¤Ç¸±°¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤Î´Ö¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀîÌî¤À¡£²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤ò¤Ê¤À¤á¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀîÌîÁª¼êÂç¿Í¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×
¡ÖÀîÌîÁª¼ê¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë°Î¤¤¤Ê¤¡¡×
¡Ö¤·¤«¤·ºÇ¸å¤ÎÃæ¹ñ¤Î¥³¡¼¥Á¡©¤è¡Ä¡£¤á¤Á¤ã¤±¤ó¤«¹ø¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©¡¡Ç¼ÆÀ¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÀîÌî¤¯¤ó¤ÎÊý¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤ï¡×
¡ÖÀîÌî¤¯¤ó¤è¤¯»ß¤á¤¿¡ª¡ª¡×
¡¡º£·î16Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È´Ú¹ñ¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñ´ó¤ê¤Îµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë