水戸vs山口 スタメン発表
[8.30 J2第28節](Ksスタ)
※18:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 2 大森渚生
DF 5 知念哲矢
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 16 塚川孝輝
MF 39 山本隼大
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 8 齋藤俊輔
控え
GK 51 春名竜聖
DF 27 沖田空
DF 71 フォファナ・マリック
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
MF 70 新井瑞希
FW 22 久保征一郎
FW 25 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 7 三沢直人
MF 8 野寄和哉
MF 29 輪笠祐士
MF 45 山本桜大
MF 49 峰田祐哉
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
MF 17 田邉光平
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 20 河野孝汰
FW 34 古川大悟
監督
中山元気
※18:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 2 大森渚生
DF 5 知念哲矢
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 16 塚川孝輝
MF 39 山本隼大
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 8 齋藤俊輔
控え
GK 51 春名竜聖
DF 27 沖田空
DF 71 フォファナ・マリック
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
FW 22 久保征一郎
FW 25 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 7 三沢直人
MF 8 野寄和哉
MF 29 輪笠祐士
MF 45 山本桜大
MF 49 峰田祐哉
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
控え
GK 26 田口潤人
DF 6 キム・ボムヨン
MF 17 田邉光平
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 13 宮吉拓実
FW 20 河野孝汰
FW 34 古川大悟
監督
中山元気