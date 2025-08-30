なとりが新曲「非常口 逃げてみた」をゲリラリリース！『YouTubeMusicWeekend』でMVも初公開
なとりが、8月30日に新曲「非常口 逃げてみた」を告知なしでゲリラにてリリースした。
さらに、なとりが初めてヘッドライナーを務めた『YouTubeMusicWeekend』（8月29日～31日）でMVも初公開された。
■MVは、なとりと思しきキャラクターが何者かから追われる不穏なアニメーション作品に
イラストレーターのiimememeがイラストを手掛けたMVでは、なとりと思しきキャラクターが何者かから追われる不穏なアニメーションが描かれている。映像監督は、なとりのMVを過去にも複数手掛けている深山詠美が務めた。
なとりは、10月から台北、バンコク、ソウル、上海、北京の5都市を巡る自身初の海外ツアー『natori ASIA TOUR 2025』を開催。2026年2月18・19日には日本武道館での単独公演『深海』を行う。
■リリース情報
2025.08.30 ON SALE
DIGITAL SINGLE「非常口 逃げてみた」
