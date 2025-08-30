µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬·ãÇò¡Ö¿¼Ìë¤ÎÈòÆñ¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ´í¸±¡× ÀÄ¿¹¤ÎÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤ÇÂç±«·Ù²ü
8·î29ÆüÌë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ø¡Ú·Ù²ü¡ÛÀÄ¿¹¸©¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤Ï30ÆüÄ«¤Ë¤«¤±Âç±«·Ù²ü µ¤¾ÝÍ½Êó»Î²òÀâ¡Ù¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍ´¿¿¤µ¤ó¤¬ÀÄ¿¹¸©¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£¾¾±º¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿½¸Ãæ¹ë±«¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¡¢¡Öº£¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÂç±«¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¾¾±º¤µ¤ó¤Ï¡¢±«±À¥ìー¥Àー¤Î²òÀÏ¤«¤éÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¿¤Ó¤ëÁÈ¿¥²½¤·¤¿±«±À¤¬ÀÄ¿¹¸©¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÊó¹ð¡£¼ÂºÝ¡¢¸á¸å11»þÁ°¤Ë¤Ï¡ØÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡¢¸²Ãø¤ÊÂç±«¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£±«±À¤Ï¤ä¤ä¤Ð¤é¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬³¤¤«¤é¼¡¡¹Î®¤ì¹þ¤ß¡ÖÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢3»þ´Ö¤Ç76¥ß¥ê¤ËÃ£¤¹¤ë±«ÎÌ¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤ì¤À¤±¶ÉÃÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢±«½Ð¤·¤ÇÂª¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¾±º¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÀÄ¿¹¸©¤Î±«±À¤â¤³¤³¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ÏÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍ½Â¬º¤Æñ¤µ¤âÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢º£¸å¤Î±«¤ÎÆ°¸þ¤ä´í¸±»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£º£ÌëÃÙ¤¯¤ÏÀÄ¿¹¸©¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ë¤Ï½©ÅÄ¡¢Ä«¤Ë¤Ï»³·Á¤È¡¢±«±À¤¬ÅìËÌÆîÉô¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡Ö¼ÂºÝ¤Î±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ï¤â¤Ã¤È·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö2³¬°Ê¾å¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÐºö¤ò¼è¤ì¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Ç¤¹¤«¤é³°¤ËÆ¨¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤à¤·¤í´í¸±¤Ê¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿¼Ìë¤ÎÌµÍý¤ÊÈòÆñ¹ÔÆ°¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½Å¤Í¤Æ·Ù¹ð¤·¤¿¡£
Æ°²èÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×ÆÃÅµ¤â¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò³µÍ×Íó¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÅìËÌÃÏÊý¤ÎÂç±«¤ò¤á¤°¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÃí°Õ´µ¯¤È¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ñÂÎÅª»ØÆî¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
