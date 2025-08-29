この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「思春期の子育てチャンネル」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが「【進路の悩み】高３の娘に親はどう関わる？正しいサポート法とは」と題し、高校3年生の娘を持つ親からの進路相談に答えた。動画冒頭、進学先選びに悩む娘の姿に、親がどこまで関わればよいか迷う気持ちが紹介されると、「高校生の場合、どこまで親が関わるべきかってすごく悩みますよね」と、道山さん自身も共感を寄せる。



道山さんはまず、親として「質問を投げかけてあげること」が大切だと提案。「自分の頭の中で正解が導き出せない子が多い」と述べ、質問を通じて子どもの考えを整理する手助けができるとした。その実例として、「将来どういう仕事したいの？」「人と接する仕事とパソコンに向き合う仕事、どっちが楽しそう？」といった問いかけが、子どもの自己理解を深めていく様子を語る。



さらに、進みたい夢や学科が決まっていれば「実際に大学や専門学校を見学し、良い点・良くない点を書き出して頭を整理すること」を推奨。「決めるのは親じゃなくて、整理の仕方を教えてあげる」と助言し、親の役割は“選択肢を整理する手順を伝えること”で子どもをサポートする立場だとした。



もしも、「A大学とB大学で本当に決めきれない場合」には、「どちらに行っても正解」とし、親が自分の意見を伝える形で背中を押すことも選択肢だとアドバイス。「迷った時は最後は心で決める。頭よりも心の方がその世界を引き寄せられることが多い」とし、「“なんとなくAかな”“Bかな”という直感で決断すれば後悔が少ない」とまとめた。



道山さんは動画の最後、「親が決めるのではなく、質問や整理の仕方を通して子どもが自分で決断できる環境を作ってほしい」と呼びかけた。また、自身の公式サイトやコメント欄で進路や思春期の悩み相談を随時受け付けていることも紹介し、「ぜひ気軽に相談してほしい」と締めくくっている。