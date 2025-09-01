イ・ドンウク×イ・ソンギョン、胸キュン必至のキスシーンに反響！「優しい男の物語」いよいよ最終回
（C）2025 Disney and its related entities
『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』のイ・ドンウクと、『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズのイ・ソンギョン。豪華スターが共演する『優しい男の物語』が、ディズニー公式動画配信サービスDisney+（ディズニープラス）で独占配信中。そして、本日（29日）23:30より、いよいよ最終話が配信スタートされる予定だ。
イ・ドンウク×イ・ソンギョンによる至極のラブロマンス
裏社会で生きる宿命を背負った男が、初恋の女性との再会をきっかけに、人生の希望を取り戻していく純愛ロマンスだ。物語は佳境を迎え、幾重にも押し寄せる試練を前に、二人の愛は極限まで試される。
三代続くヤクザの家に生まれ、刑務所に服役した父の代わりに組織へ足を踏み入れたソクチョル（イ・ドンウク）。若くして頭角を現し、ボスからも一目置かれる存在となったが、争いを嫌い、詩人や小説家になるという静かな夢を抱いていた。
やがて裏社会から足を洗う決意を固めたその時、かつて心を通わせた後輩ミヨン（イ・ソンギョン）と運命的に再会する。ミヨンは、ある出来事をきっかけに消息を絶っていたが、母を介護するため町に戻ってきた。生活のために複数の仕事を掛け持ちしながらも歌手を目指し、懸命に生きている。
そんな彼女を献身的に支え、少しずつ夢へと導いていくソクチョル。同時に、彼自身の心にも失われていた光が灯りはじめる。なぜなら彼には、ミヨンのために背負った“秘密の過去”があったからだ。止まっていた二人の時間が、ゆっくりと動きだす――。
“優しいヤクザ”ソクチョルの葛藤とミヨンへの深い愛
第1話は、ソクチョルが何者かに刺される衝撃の幕開け。泣き叫ぶミヨンの姿に、後悔と諦めをにじませたソクチョルのナレーションが重なり、切なさと緊張感が胸を締めつける。開始早々、目が離せない展開だ。
物語の中心にあるのは、裏社会に生きるソクチョルの葛藤。ケンカより文学を愛する意外な一面や、愛のために突き進む真っすぐな想いが、異彩を放つ主人公へと際立たせている。
再開発事業の利権を巡って組織間の緊張が高まる中、ソクチョルは板挟みの立場で奮闘する。仕事の合間に通うのは、なんと行政福祉センターの文芸創作講座だ。自作の詩を得意げに披露するも、血に染まるナイフの描写で場を凍りつかせたり、ミヨンがオーディションで不当な扱いを受けたと知れば裏の人脈を動かしたりと、なんだかんだで裏社会の気質は抜けきらない。
そして、家族の借金のせいで組織を抜けられないと悟ったときの絶叫。車のハンドルを握りしめ、顔を歪ませ、「俺は誰のせいで」と泣き叫ぶ姿には、背負わされた過酷な運命とやり場のない激情が凝縮され、胸を突き刺す。
「トッケビ」のイ・ドンウクが“現実的なキャラクター”に初挑戦
ソクチョル役を熱演するのは、『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』以降も、ファンタジーからロマンス、サスペンスまで幅広い役柄を自在に演じてきたイ・ドンウクだ。本作では、柔らかでセクシーな印象を与えた長めの前髪をばっさり切り落とし、硬派なオーラを強調。黒ジャンパーのダークな装いは、スタイリッシュな死神とはまた違う、裏社会の匂いを漂わせる。
制作発表会では「ジャンルものやファンタジーが続いていたので、地に足がついた現実的な役を演じたかった」と出演理由を語ったが、その言葉通り、苦悩と悲哀に満ちた主人公を全身全霊で演じ切っている。
中でも注目は、恋に落ちた男の“甘すぎるギャップ”。ミヨンの電話番号を知りたくて足をもじもじさせる可愛らしさ、とろんとした眼差し、そして「君がいてくれてよかった」と髪を撫で抱き寄せる優しさ。
硬派な役作りとは正反対の甘美な姿に、思わず頬が緩んでしまう。“イ・ドンウクの魅力のすべてがここにある”と言っても過言ではないだろう。
演技も歌唱力も抜群！イ・ソンギョンが真骨頂を発揮
歌手を目指すヒロイン、ミヨン役を演じるのは、『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズや『愛だと言って』のイ・ソンギョンだ。『無人島のディーバ』のパク・ウンビンと並ぶ“歌うま女優”としても知られ、昨年はミュージカル『アラジン』で舞台デビューも果たし、活動の幅をいっそう広げている。
劇中では、レースのカーテンが風に揺れるように柔らかな、そっと包み込むような美声を何度も響かせてくれる。当初はギターの弾き語り設定だったが、ピアニストを志すほどの実力を持つイ・ソンギョンのキャスティングを受け、ピアノ演奏に変更されたという裏話もあるほどだ。
どこか儚げで遠慮がちな微笑みの奥に、ソクチョルへの真っすぐな愛と歌への情熱を宿すミヨン。可憐さと芯の強さを、演技、歌、演奏のすべてで奏でるイ・ソンギョンにとって、本作は新たな代表作となりそうだ。
恋敵をパク・フンが熱演！コワモテで猛烈アプローチ
一方、二人の愛を脅かす存在となるのが、敵対組織のボス・テフン（パク・フン）。かつてはソクチョルと同じ組で兄弟として慕いあったが、最愛の妹の死をきっかけに独立し、ソクチョルとの関係にも徐々に亀裂が生じていく。そんな頃、偶然耳にしたミヨンの歌声に心を奪われて……。
テフンもまた、彼女の夢を応援し、叶えるために奔走するが、大金をチラつかせるそのアプローチは強引で、ミヨンにとっては恐怖の存在でしかない。拒まれても想いを募らせ、その執着がソクチョルへの殺意に繋がっていく過程は、物語の緊張感を高め、視聴者をヤキモキさせそうだ。
亡き妹を大切にする優しい兄の面影が残るだけに、深い絆を築いたソクチョルとの関係が崩れ、狂気へと傾いていく姿は痛ましく、やるせなさを感じずにはいられない。
テフン役を演じるパク・フンは、大ヒットドラマ『太陽の末裔』や、イ・ドンウクも出演した映画『ハルビン』、最近では『トリガー』にも出演し、今まさに人気急上昇中。悪役でありながら、鋭い眼差しの奥に哀しみをにじませ、高級スーツに身を包んだ佇まいからは、大人の色気と危うさが同居し、ボスとしての威厳を引き立てている。
何をしても一方通行のミヨンにバサバサと切り返され、クールな表情で「俺だって傷つく」と放つ台詞には、強く見える男の孤独が見え隠れして、なんとも切ない。パク・フンが作り上げたテフンは、憎らしさより同情を誘う、抗いがたい魅力を湛えた人物なのだ。
オ・ナラ、リュ・ヘヨンまで！豪華キャストが演じる“家族”との絆
そんな愛と憎しみが交錯する中で、忘れてはならないのが、“騒がしくも愛おしい家族”の存在。
まずは、一家の長女でソクチョルの姉、ソッキョン。賭博場に出入りし、多額の借金を家族に押し付けて逃亡したトラブルメーカーで、実家に残した幼い息子への未練を断ち切れず、再び家に舞い戻ってくる。奔放で身勝手な言動がソクチョルの人生をかき乱す一方、時に切っても切れない家族の絆を思い起こさせ、温かな余韻を残す存在だ。
演じるのは、『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』『マイ・ディア・ミスター〜私のおじさん〜』などの名作で存在感を示してきたオ・ナラ。劇中では、ちゃきちゃきとした姐御キャラを軽快に演じ、破天荒なのになぜか憎めない“天性のお騒がせ姉さん”として、物語にユーモアと彩りを添えている。
さらに、『トンイ』『六龍が飛ぶ』の時代劇から『黄金の私の人生』『私の解放日誌』まで幅広く出演し、“国民の父”と称されるチョン・ホジンが、父シルゴン役を風格たっぷりに熱演。隠居生活を送る元ヤクザで、いまだ裏社会に影響力を持ち、抗争の仲裁役も担う。
純白のスーツに白い帽子を被り、颯爽と出かける姿はクラシック映画のワンシーンのようだが、実際には借金返済に右往左往する哀しき父親。息子を裏社会へと押し込んだ後悔と、不器用な愛情を忍ばせる表情は、わずかな登場シーンでも強烈な印象を残し、家族ドラマとしての深みを与えている。
しっかりものの妹、ソクヒ役を演じるのは、『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』『瑞草洞＜ソチョドン＞』のリュ・ヘヨン。そして映画やドラマでおなじみの名バイプレーヤー、イ・ムンシクがソクチョルのボス役で登場し、賑やかな顔ぶれが作品をいっそう華やかにしている。
演出を担うのは、映画『パイラン』、『私たちの幸せな時間』など、静かな余韻を残す繊細な作風で知られる映画監督のソン・ヘソンと、『LOST 人間失格』のパク・ホンス。脚本は、『ユナの街』『ソウルの月』『チャクペ〜相棒〜』を手掛けたキム・ウンギョンと、カン・ハヌルの新作映画『野党』を手掛けたキム・ヒョソクによる共同執筆。映画界とドラマ界のベテラン勢がタッグを組み、ジャンルやスタイルを越えて、濃密なヒューマンドラマを紡ぎ出している。
全14話の物語も、いよいよクライマックス目前。ソクチョルはついにボスへ辞職を願い出るが、そう簡単に解放されるはずもない。兄貴として慕ったテフンとの関係はますますこじれ、危険の矛先はミヨンへと迫っていく。
冒頭でソクチョルを襲ったのは、テフンの差し金なのか？ それとも仲間の裏切りなのか？ “優しさ”が導く運命の行方を、見届けずにはいられない。
（執筆：野田智代）
■作品概要
『優しい男の物語』
Disney+（ディズニープラス） で独占配信中
全14話／本日23:30より最終話を配信予定
＞＞『優しい男の物語』の視聴はこちら
【ストーリー】
ここに一人、人生を後悔している男がいる。三代続くヤクザ一家の長男でありながら、過去にヘミングウェイのような小説家になることを夢見ていた心優しい男ソクチョルだ。彼は暴力にまみれた自分の人生に辟易し、もう一度自分の人生を光あるものにしたいと強く願っていた。一方ソクチョルの初恋の相手であるミヨンは、病気の母を支えながらシンガーソングライターの夢を叶えるべく、毎日を必死に生きていた。そんな2人が運命的な再会を果たし、愛する人を守るため、もう一度陽のあたる人生を歩くため、すべてを懸ける。これは、心優しい男の甘くて苦い恋の物語。
【キャスト】
イ・ドンウク 「殺し屋たちの店」「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」
イ・ソンギョン 「浪漫ドクター キム・サブ」「愛だと言って」「アバウトタイム〜止めたい時間〜」
パク・フン 「再婚ゲーム」「ハルビン」
オ・ナラ 「SKYキャッスル」「還魂」
【スタッフ】
監督：ソン・ヘソン 「パイラン」「私たちの幸せな時間」
脚本：キム・ウンギョン 「ユナの街」「チャクペ〜相棒〜」
キム・ヒョソク
