「かなりの緊急事態です」松居一代、元夫・船越再婚のウラで語っていた“体の不調”…NYで“タワマン暮らし”満喫も「1カ月ブログ休止」の不穏

8月27日、俳優の船越英一郎が、23歳年下の女優・松下萌子と再婚していたことを「女性セブンプラス」に報じられた。年の差婚が話題を呼ぶなか、船越の元妻でタレントの松居一代の近況が注目を集めている。

記事によれば、船越は松下と再婚し、1歳になる子どもが誕生していると伝えられた。

「お相手の松下さんは1997年に『全日本国民的美少女コンテスト』でマルチメディア賞を受賞し、女優や歌手として活動しましたが、近年はチョークアーティストとして個展を開くなど、芸術家としての仕事が中心です。船越さんの所属事務所は、複数のスポーツ紙の取材に対し、再婚と子どもの存在を認めています」（スポーツ紙記者）

船越は2001年に松居と結婚し、おしどり夫婦として知られたが、2017年に松居がYouTubeやブログで船越を“攻撃”し、世間を騒がせた。その結果、法廷闘争に発展し、同年12月に離婚した。

船越の再婚が明らかになり、Xでは

《松居一代のブログ更新が止まったのってこれが原因か！！》

《船越英一郎の報道があってから松居一代のブログのことが気になって見てみたら、血圧が高すぎたことがショックで7/12以降全く更新が無かった》

《ショックなメールを受け取って血圧上がってブログを1ヶ月以上お休みしてる松居一代が気になる》

など、元妻である松居の動向を注視する声があがっている。“泥沼離婚”騒動後、松居は日本を離れて暮らしていた。

「松居さんはブログやYouTubeで、2022年からニューヨークの高級マンションで暮らしていることを明かしていました。2025年4月のYouTubeでは、マンハッタンにある90階建てのタワーマンションの2部屋をキャッシュで購入したことを報告しています。現在は、投資やブログで生計を立てているようです」（芸能記者）

たびたび、ブログで現地でのセレブ暮らしを明かしていた松居。ただ、2025年7月12日を最後にブログの更新は途絶えている。前日の11日には、《もう限界なので正直にお話をさせていただきます》とつづり、《実は、実は、、、何十年ぶりに病院へ行って参りました》と、病院を受診したことを明かした。

「松居さんが体調を崩して病院へ行くのは数十年ぶりだそうで、《異国ニューヨークで診察を受診させていただくことはかなりの緊急事態です》（※引用はすべて原文ママ）と、切羽詰まった状況だったことを告白。翌日の12日には、お腹の不調が原因だったと説明しています。その際、《突然，お腹の具合が悪くなったのは…松が日本人の方から送信されたメールを読んでかなりのショックを受けたからでした》と、意味深な文をつづっていたのです。メールの内容は定かではありませんが、文面にショックを受けたようで、当面、ブログの更新を休むことを明かしました」（前出・芸能記者）

ブログを休止して1カ月が経つが、松居の耳に元夫の”吉報”は入っているのか。