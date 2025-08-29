　日本サッカー協会(JFA)は29日、9月3日からミャンマーで行われるAFC U23アジアカップ予選に臨むU-22日本代表メンバー23人を発表した。海外組は4人選出され、DF小杉啓太(ユールゴーデン)、MF保田堅心(ヘンク)、FW塩貝健人(NEC)、FW後藤啓介(シントトロイデン)が名を連ねた。

　同予選は来年1月にサウジアラビアで行われるU23アジア杯出場を懸けた大会。グループBの日本は9月3日の初戦でU-22アフガニスタン代表、6日にU-22ミャンマー代表、9日にU-22クウェート代表と対戦する。11グループの各1位と、各2位のうち成績上位4チーム、そして開催国サウジアラビアの合計16チームが本大会に進む。

　“ロス五輪世代”は1カテゴリー2チーム制で9月に2つの大会を戦う。9月上旬のU23アジア杯予選に参加するU-22日本代表は大岩剛監督が指揮。9月下旬にチリで行われるU-20ワールドカップは船越優蔵監督が率いるU-20日本代表が参加する。

■スタッフ

▽団長

鈴木満

▽監督

大岩剛

▽コーチ

羽田憲司

▽GKコーチ

佐藤洋平

▽フィジカルコーチ

矢野由治

▽コーチ

越智滋之

▽テクニカルスタッフ

引田真尋

■選手

▽GK

23 濱崎知康(明治大)

1 小林将天(FC東京)

12 内山翔太(新潟)

▽DF

16 稲垣篤志(明治大)

15 尾崎凱琉(早稲田大)

5 関富貫太(桐蔭横浜大)

21 小杉啓太(ユールゴーデン)

3 永野修都(鳥取)

4 土屋櫂大(川崎F)

22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)

2 松本遥翔(鹿島)

▽MF

13 保田堅心(ヘンク)

6 菅澤凱(国士舘大)

7 山本丈偉(東京V)

14 名和田我空(G大阪)

8 嶋本悠大(清水)

10 川合徳孟(磐田)

▽FW

17 古谷柊介(東京国際大)

11 塩貝健人(NEC)

9 後藤啓介(シントトロイデン)

20 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)

18 石橋瀬凪(湘南)

19 新川志音(鳥栖U-18)