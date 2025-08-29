大岩監督体制のU-22日本代表メンバーが決定! 9月上旬ミャンマー開催のU23アジア杯予選へ…小杉、後藤、塩貝ら海外組大量選出
日本サッカー協会(JFA)は29日、9月3日からミャンマーで行われるAFC U23アジアカップ予選に臨むU-22日本代表メンバー23人を発表した。海外組は4人選出され、DF小杉啓太(ユールゴーデン)、MF保田堅心(ヘンク)、FW塩貝健人(NEC)、FW後藤啓介(シントトロイデン)が名を連ねた。
同予選は来年1月にサウジアラビアで行われるU23アジア杯出場を懸けた大会。グループBの日本は9月3日の初戦でU-22アフガニスタン代表、6日にU-22ミャンマー代表、9日にU-22クウェート代表と対戦する。11グループの各1位と、各2位のうち成績上位4チーム、そして開催国サウジアラビアの合計16チームが本大会に進む。
“ロス五輪世代”は1カテゴリー2チーム制で9月に2つの大会を戦う。9月上旬のU23アジア杯予選に参加するU-22日本代表は大岩剛監督が指揮。9月下旬にチリで行われるU-20ワールドカップは船越優蔵監督が率いるU-20日本代表が参加する。
■スタッフ
▽団長
鈴木満
▽監督
大岩剛
▽コーチ
羽田憲司
▽GKコーチ
佐藤洋平
▽フィジカルコーチ
矢野由治
▽コーチ
越智滋之
▽テクニカルスタッフ
引田真尋
■選手
▽GK
23 濱崎知康(明治大)
1 小林将天(FC東京)
12 内山翔太(新潟)
▽DF
16 稲垣篤志(明治大)
15 尾崎凱琉(早稲田大)
5 関富貫太(桐蔭横浜大)
21 小杉啓太(ユールゴーデン)
3 永野修都(鳥取)
4 土屋櫂大(川崎F)
22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
2 松本遥翔(鹿島)
▽MF
13 保田堅心(ヘンク)
6 菅澤凱(国士舘大)
7 山本丈偉(東京V)
14 名和田我空(G大阪)
8 嶋本悠大(清水)
10 川合徳孟(磐田)
▽FW
17 古谷柊介(東京国際大)
11 塩貝健人(NEC)
9 後藤啓介(シントトロイデン)
20 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
18 石橋瀬凪(湘南)
19 新川志音(鳥栖U-18)
