「また呼ばれてる！」「感動」E-１で初選出→海外組と初合流へ！ 再び森保ジャパンに招集、福岡の“苦労人”DFに期待の声続々「W杯も呼ばれようぜ」
アメリカ遠征に臨む日本代表メンバーに、アビスパ福岡のDF安藤智哉が選出。190センチの大型DFの招集にファンが沸いている。
安藤は今年７月のA代表初招集＆初出場を飾ったE-１選手権から、連続での選出に。E-1では国内組のみのメンバー構成だったが、初めて海外組を含むチームに合流することとなる。
26歳のCBは、2021年に当時J３だったFC今治からプロキャリアを始めた苦労人だ。その後、J３で２シーズンプレーした後、2023年からはJ２の大分トリニータに在籍し、今季、福岡に完全移籍。初のJ１で今シーズンは、ここまで26試合に出場して４ゴールを記録している。
着実に自身の価値を高めていき、今回連続での代表選出を果たした安藤に、SNS上でファンからは期待の声が多くの上がった。
「ええええええ！！安藤選ばれたああああああああぁぁぁ」
「誇らしすぎる！メキシコ、アメリカをガッチリ抑えてW杯も呼ばれようぜ！」
「このメンバーの中の『安藤智哉 アビスパ福岡』は感動」
「アビスパ福岡が誇る大スター」
「カッコ良すぎるって」
「冨安２世」
「また代表に呼ばれてる！頑張ってほしい」
「とりあえず１次選考(E-1)は通過した感じか」
「安藤は順当だと思う」
「安藤が食い込んだのが興味深い」
「苦労人だからこそ余計に応援したくなる」
安藤はアメリカ遠征でどんなプレーを見せるか。代表定着に向けても重要な２試合となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
