2025年 企業の「転勤」に関するアンケート調査



異動や出向などに伴う「転勤」を理由にした退職を、直近3年で企業の30.1％が経験していることがわかった。大企業では38.0％と異動範囲が全国に及ぶほど高くなっている。

同時に、転勤の可否を自身で選択できる制度、転勤手当、エリア社員制度（地域限定の社員）など、柔軟な転勤制度の導入を予定していない企業は75.9%に達し、転勤を機能的に運用する対策はまだ道半ばだ。

コロナ禍を経て、人手不足や少子高齢化で転職市場が活発化し、ライフワークバランスを重視する働き手の意識も変化している。だが、転勤を望まない退職の増加は、企業の事業展開に重い足かせになりかねず、企業もより現実的な転勤制度が必要なフェーズに入っている。





東京商工リサーチ（TSR）は7月30日〜8月6日、インターネットで「転勤」についてアンケート調査を実施した。

転勤や配置転換、グループ会社への転籍の実績がある企業は36.2％だった。規模別は、大企業が75.6％、中小企業が32.3％で、全国に複数拠点を置く大企業が中小企業の2倍以上高かった。産業別では、金融・保険業が60.0％で最多だった。

転勤などを理由とする従業員の退職は、直近3年で大企業が38.0％に対し、中小企業は28.3％だった。こうした実態に対し、従業員が転勤などの可否を選択出来る制度や、転勤する社員に手当を厚くする転勤手当、エリア社員制度など、柔軟な転勤制度の導入が急がれる。ただ、実際の導入は大企業でも31.1％で、中小企業は12.6％にとどまる。

転勤は、会社都合によることが多いが、時代の変化で夫婦共働き世帯の増加や育児、介護など、生活の大きな負担になる事態が広がっている。この結果、転勤を望まない社員も増えてきた。

さらに、転職市場が急拡大し、終身雇用の意識も薄れてきた。こうした状況を背景に、大きな負担が生じる転勤より、転職を選ぶ流れが広がっている。

転勤制度は、従業員の退職リスクに加え、採用時のネックにもなっている。こうした背景を踏まえ、従業員の維持や確保のため、企業はより柔軟な転勤制度を一考する必要性が出てきた。

※2025年7月30日〜8月6日、企業を対象にインターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答6,691社を集計、分析した。

※資本金1億円以上を大企業、1億円未満（個人企業等を含む）を中小企業と定義。

Q1.貴社には、転勤や配置転換、グループ会社への転籍の実績はありますか？（単一回答）

◇全企業で36.2％、大企業は75.6％で実績あり

全企業では、「ない」37.8％（6,691社中、2,532社）、「ある」36.2％（2,428社）が拮抗し、「本社（本店）以外に事業所がなく、グループ会社もない」は25.8％（1,731社）だった。

規模別では、大企業が「ある」75.6％（604社中、457社）、「ない」15.0％（91社）、「本社（本店）以外に事業所がなく、グループ会社もない」9.2％（56社）。中小企業は、「ある」が32.3％（6,087社中、1,971社）、「ない」が40.1％（2,441社）、「本社（本店）以外に事業所がなく、グループ会社もない」は27.5％（1,675社）だった。







産業別 金融・保険業が最多

Q1で「ある」と回答した企業の産業別は、最多が「金融・保険業」の60.0％（70社中、42社）だった。

次いで、「運輸業」の52.6％（268社中、141社）、「卸売業」の42.1％（1,228社中、518社）、 「製造業」の37.8％（1,683社中、637社）と続く。

最少は「不動産業」の24.5％（244社中、60社）だった。







Q2.（Q1で「ある」と回答した企業）貴社では転勤や配置転換、グループ会社への転籍を理由とした従業員の退職が直近3年でありましたか？（単一回答）

◇全企業で30.1％、大企業は38.0％で従業員の退職があった

回答した全企業では、「正社員・非正規社員であった」「正社員のみであった」「非正規社員のみであった」が合わせて30.1％（2,338社中、704社）だった。

規模別では、大企業が「正社員・非正規社員であった」「正社員のみであった」「非正規社員のみであった」が合わせて38.0％（415社中、158社）で、中小企業が「正社員・非正規社員であった」「正社員のみであった」「非正規社員のみであった」が合わせて28.3％（1,923社中、546社）だった。







Q3.（Q1で「ある」と回答した企業）転勤や配置転換、グループ会社への転籍を「する」「しない」を自身で選択出来る制度や転勤手当、エリア社員制度（勤務地限定の社員）を貴社では導入していますか？（単一回答）

「導入している」「導入し、直近3年以内に内容を見直した」と回答した全企業は合わせて14.6％（4,430社中、648社）にとどまった。一方、大企業では、「導入している」「導入し、直近3年以内に内容を見直した」が合わせて31.1％（475社中、148社）だった。大企業でも3割程度にとどまった。







