日清食品（東京都新宿区）が、「魔改造カップヌードル」シリーズ4品を9月8日から発売します。

日清食品自らが“魔改造”

「魔改造カップヌードル」は、近年、市販の食品や雑貨などを自分の好きなようにカスタムする“魔改造”がSNSなどで話題になる中、インスタントラーメンでもさまざまな“魔改造”レシピが誕生していることを受け、同社が自ら「カップヌードル」の定番フレーバーを“魔改造”した商品です。

「魔改造カップヌードル」は、「カップヌードル」のスープをベースに、ニンニクとニラの風味、肉のうまみ、野菜の甘みをきかせた「もつ鍋しょうゆ味」が特長です。

「魔改造カップヌードル カレー」は、「カップヌードル カレー」のスープをベースに、ガーリックの香ばしさとマヨネーズの風味を加えることで「ガリマヨカレー味」に仕上げられています。

「魔改造カップヌードル シーフードヌードル」は、「シーフードヌードル」のスープをベースに、明太子とチーズのうまみやコク、ウスターソースの香ばしい風味をきかせることで「明太チーズ海鮮もんじゃ味」を表現した一品です。

「魔改造カップヌードル チリトマトヌードル」は、「チリトマトヌードル」のスープをベースに、豆板醤（トウバンジャン）とみそのコク、ショウガやニンニクなどの香味野菜のうまみを合わせたエビチリ風のスープを、エビやトマトといった具材と一緒に味わうことで「エビチリトマト味」が楽しめます。

“いつもとひと味違う”商品の発売に、同社は「“魔改造”した『カップヌードル』の“背徳的ウマさ”を、ぜひ体感してください」とアピールしています。

価格は各236円（税別）。全国で販売されます。