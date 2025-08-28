ひらい先生（LINE講師）「原因はこれ！LINEが開かない時の5つの対策をわかりやすく解説」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「人生にゆとりを。」の決め台詞でおなじみ、ひらい先生が公式YouTubeチャンネル「【保存版】LINEが開かない時に必ず試すべき5つの解決方法」を更新。今回の動画では「60代以上のシニア層の方が今さら聞けないLINEの使い方」をテーマに、LINEアプリが突然開かない・起動しない時の対策について、丁寧に分かりやすく解説した。
動画冒頭でひらい先生は、「LINEを開こうと思ったら開かない。起動しない。それは困りますよね」と多くのシニア層が抱える“あるある”なお悩みに寄り添いながら、主な原因は5つあり「実は簡単に直せるっていうことがほとんど」と強調。その上で、①通信状態の確認、②LINEアプリの一時的不具合、③スマホ本体の不具合、④LINEアプリのバージョンが古い、⑤スマホのOSバージョンが古い、という5項目を順番に詳説した。
「通信状態を確認しましょう」とWi-Fiや機内モードのオン・オフによる解決方法を図解しながら説明。「LINE自体の問題ではなく、スマホの通信状態が原因の場合もある」と、まず最初に徹底チェックを呼びかけた。また、LINEアプリやスマホの再起動についても、「完全にアプリを閉じて再起動、さらにスマホも電源ボタン長押しで再起動してみましょう」とアドバイス。アプリやOSのアップデートも「エンジン（OS）が古いと車が動かないのと一緒。スマホもきちんとメンテしましょう」と、シニアにも理解しやすい例え話でポイントを伝えた。
加えて、「動画で何度も見るのは面倒という方には、わかりやすい資料もご用意」と公式LINE登録でダウンロードできる手順資料や、限定ガイドなどの特典も紹介。「LINE登録後はYouTubeでは話せない限定情報や、LINEに関する今更聞けない疑問にもチャットでお応えしています」と最新情報のキャッチアップも案内した。
最後は「LINEが開かない時は、LINEやスマホに何か不具合が起こっていることが多いので、今回ご紹介した5つの方法をぜひ試してみてください。それでも解決しない場合は、YouTubeのコメント欄でご質問くださいね」と視聴者に再度呼びかけ。「このチャンネルでは、60代以上の方が今さら聞けないLINEの使い方をわかりやすく解説しています。役に立ったら高評価・チャンネル登録もよろしくお願いします」と締めくくった。
チャンネル情報
