Ä®ÅÄÀï¤ÎÉ¨½³¤ê¡Ö¤½¤Î¹Ô°Ù¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤«¡×¡¡VAR²ðÆþ¤»¤º¡ÄJFAÀâÌÀ¡Ö¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡×
¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Çº´Æ£Î´¼£JFA¿³È½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï8·î27Æü¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡7·î20Æü¤ÎJ1Âè24Àá¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤ÎFW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬DFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¨½³¤ê¤ò¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¤µ¤ì¡¢º´Æ£Î´¼£JFA¿³È½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¸¦½¤²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖVAR¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ä¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÇ¼ÆÀÅÙ¤Ë¤Ï¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾34Ê¬¡¢Ä®ÅÄ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÃ«¸ý¤ÎÊ¢Éô¤ËÉ¨½³¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»³ËÜÍºÂç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÏÆÃ¤ËÈ¿Â§¤Ï¼è¤é¤º¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤ÈÃ«¸ý¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊVAR¡Ë¤Î²ðÆþ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È¤â¸ÄÊÌ¤ËÏÃ¤·¡¢¿³È½°÷¤È¤â¸¦½¤²ñ¤ò¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖGK¤Î¤È¤³¤í¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÊ£¿ô¤Î»ö¾Ý¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¸«Íî¤È¤µ¤º¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£·ë²ÌÅª¤ËËÍ¤é¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢VAR¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ä¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÇ¼ÆÀÅÙ¤Ë¤Ï¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î¹Ô°Ù¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡£VAR¤ÎÉÝ¤µ¤Î1¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤±¤ì¤ÐµÕ¤Ë¡ØVAR¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢VAR¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½¾ì¤Ç¤Ï¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤ÈÃ«¸ý¤¬»³ËÜ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¸ò¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤á¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º´Æ£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡ÖVAR¤Î»È¤¤Êý¤â´Þ¤á²þÁ±ÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢±ÇÁü¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½¾ì¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»È¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ÏÃ´ÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢VAR¤¬²ðÆþ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤È¼¨º¶¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë