転勤や相続などで、所有する不動産が空き家になった時、多くの人が直面するのが「この家、売るべきか？それとも貸すべきか？」という究極の選択です。

どちらがお得なのか、一概に答えを出すのは難しい問題ですが、決断を誤ると将来大きな後悔につながる可能性もあります。

では、自分にとって最適な答えを見つけるためには、何を基準に考えれば良いのでしょうか。顧客の利益を第一に考えるエージェント集団、らくだ不動産株式会社の不動産エージェント、鈴木成禎さんと八巻侑司さんが、決断の前に必ず確認すべき3つのポイントを解説します。



◾️確認ポイント①：お金の流れをシミュレーションする

まず行うべきは、感情を一旦横に置き、「売った場合」と「貸した場合」の具体的なお金の流れを冷静に比較することです。

「多くの方は、貸した場合の家賃収入はイメージしやすいですが、売却時の税金や諸費用、賃貸時の管理手数料や修繕費といった『出ていくお金』まで含めて考えることが重要です」と、鈴木さんは指摘します。

• 売却した場合

収入： 売却価格

支出： 仲介手数料、税金（譲渡所得税）、登記費用など

• 賃貸した場合

収入： 家賃収入（※空室期間も考慮）

支出： 管理委託手数料（家賃の3～5%）、管理費・修繕積立金、固定資産税、入居者入れ替え時のリフォーム費用など

「5年後、10年後に売却するシナリオまで含めてシミュレーションを作成し、どちらが経済的に合理的か、数字で把握することが第一歩です」（鈴木さん）



◾️確認ポイント②：それぞれの「リスク」を理解する

次に、数字だけでは見えない「リスク」を両天秤にかける必要があります。

「賃貸経営における最大のリスクは、やはり『空室』です。家賃収入がゼロになるだけでなく、ローンの返済や管理費などの支出は続くため、精神的な負担も大きくなります。また、予期せぬ設備の故障で、一度に数百万円の出費が発生する可能性もゼロではありません」と、八巻さんは語ります。

一方で、売却にもリスクはあります。売却して得た現金をどう管理・運用するのか、という問題です。インフレが進む現代において、現金のまま保有していると、その価値が目減りしてしまうリスクも考慮しなければなりません。



◾️確認ポイント③：物件への「思い入れ」と向き合う

「合理的に考えれば売却一択。でも、どうしても手放す決心がつかない。それは、その家が単なる資産ではなく、家族の思い出が詰まった”プライスレスな場所”だからです。この感情を無視して無理に売却すると、後々大きな後悔につながりかねません」（鈴木さん）

もし、将来的に再び住む可能性が少しでもあるなら、「定期借家契約」という形で期間を区切って貸し出す、という選択肢もあります。

「不動産のプロの役割は、お客様を急かして売らせることではありません。お客様の言葉にできない想いを汲み取り、時には『売らない』という選択肢も含めて、心から納得できる答えを一緒に見つけることだと考えています」（八巻さん）



【まとめ】

「売るか、貸すか」の問いに、万人に当てはまる正解はありません。経済的な合理性、将来のリスク、そしてご自身の気持ち。この3つのバランスをどう取るかが、後悔しないための鍵となります。

