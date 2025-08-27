¡ÔÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Õ¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ÈNG¹ÔÆ°¡Ö¤Þ¤À½±¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤éÆ°¤¤¤Æ¤Ï¥À¥á¡×
¡¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤òÉÝ¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥Þ¡£¤·¤«¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¤½¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¤ë»ö°Æ¤â¡Ä¡Ä¡£¥¯¥Þ¤¬¿Í¤ò½±¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐºö¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ°Ê³°¤Ç¤â¡ª¡¡ËèÇ¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ÞÈï³²°ìÍ÷
ËÜÍè¤ÏÆù¤ò¿©¤Ù¤¿¤êµû¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤
¡¡8·î14Æü¡¢ÃÎ¾²È¾Åç¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÍå±±³Ù¤ÇÅÐ»³¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿26ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÍâÆü°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Î»à°ø¤Ï¡¢³°½ý¤Ë¤è¤ë¼º·ì»à¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÃÎ¾²È¾Åç¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¡¢ÅÐ»³µÒ¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¡¢½±¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥°¥Þ¡£ËÜ½£¤ä»Í¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÇÀ¶ÈÂç³ØÃÏ°è´Ä¶²Ê³ØÉô¤ÇÆ°ÊªÀ¸ÂÖ³Ø¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»³ºê¡Ê¡Öºê¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡ÖÎ©¤µ¤¡×¡Ë¹¸»Ê¶µ¼ø¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÆÃÄ§¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï¡¢¥ª¥¹¤Ï80kg¤«¤é100kgÄøÅÙ¡£¥á¥¹¤Ï40kg¤«¤é60kg¤¬Ê¿¶ÑÅª¤Ê½Å¤µ¤Ç¡¢À¤³¦8¼ï¤Î¥¯¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾®·¿¤Î¥¯¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿©ÆùÎà¤ËÂ°¤¹¤ë¥¯¥Þ²Ê¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÁÄÀè¤Î¥¤¥Ì²Ê¤ä¥Í¥³²Ê¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇÌÚ¤Î¾å¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÚ¤Î¼Â¤äÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î¿©Êª¤Ï9³ä°Ê¾å¤ò¿¢Êª¼Á¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Æù¤ò¿©¤Ù¤¿¤êµû¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥Ò¥°¥Þ¤Ï¡¢¤ä¤äÆù¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤Ï¿ÈÂÎ¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¡¢¥ª¥¹¤ÎÂç¤¤¤¸ÄÂÎ¤À¤È400kg¡¢¥á¥¹¤Ç¤âÊ¿¶Ñ¤Ç100kg¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¥·¥«¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¼Á¤Ë¤ä¤ä°ÍÂ¸¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â8³äÄøÅÙ¤Ï¿¢Êª¼Á¤¬¼ç¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ç¤¹¡£¥µ¥±¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥µ¥±¤¬¼«Á³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ëÀî¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¾²¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Ò¥°¥Þ¤À¤±¤¬¥µ¥±¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³ºê¶µ¼ø¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥¯¥Þ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë»þµ¨¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áø¶ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤ÏÅßÌ²¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´¨¤µ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©¤ÙÊª¤¬¤Ê¤¤»þµ¨¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£3·îËö¤«¤é4·î¾å½Ü¤¯¤é¤¤¤ËÅßÌ²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤Þ¤¹¡£½©¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¿©Êª¤¬Ë³¤·¤¤»þµ¨¡£
¡¡ÂÎ»éËÃ¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤¹²Æ¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÂÑ¤¨Ç¦¤Ö»þµ¨¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤Î´ü´Ö¤¬¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Â¿¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤°¤ê¤Ê¤É¤Î¼Â¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÇ¯Ëºî¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯¤Ï¡¢½©¤Ë¤â½ÐË×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡Íå±±³Ù¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¥°¥Þ¤È¶¦¤Ë»Ò¥°¥Þ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈË¿£´ü¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£NPOË¡¿ÍÆüËÜ¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¸¦µæ½ê¤ÎÊÆÅÄ°ìÉ§Íý»öÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î¾ì¹ç¡¢ÈË¿£´ü¤Ï6·î¡£½Ð»º¤Ï1·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈË¿£´ü¤ÎÍº¥°¥Þ¤Ï¡È¶¦¿©¤¤¡É¤ò¤¹¤ë¤Û¤Éµ¤¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÍº¥°¥Þ¤¬¡¢Êì¥°¥Þ¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¥°¥Þ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°äÅÁ»Ò¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Êì¥°¥Þ¤Ï»Ò¥°¥Þ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¸òÈø¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç»Ò¥°¥Þ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Á´¹ñ¤Ç¥¯¥Þ¤Î½±·â¤ä¿©³²¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¿Í´Ö¤È¥¯¥Þ¤È¤Î¶³¦Àþ¤¬¡¢¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¿Í´Ö¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë½¸Íî¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÀ¸³è·÷¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡Á°½Ð¤Î»³ºê¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¤³¤Î¿ô½½Ç¯¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤â¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤â¡¢Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Ê¬ÉÛ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¡¢²áÁÂ¡¦¹âÎð²½¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¤»³¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤¬¿¹¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÀ¶È¼«ÂÎ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï¼¾½á¤Êµ¤¸õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¿¹¤¬ºÆÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¿¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤ë²áÄø¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë½¸Íî¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÀ¸³è·÷¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡»³ºê¶µ¼ø¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤ÏÄ«Êý¤äÍ¼Êý¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë³èÆ°Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¸Íî¼þÊÕ¤Ç¤ÏÌë´Ö¤Ë¤â³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ»ÔÄ®Â¼¤Ç¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤ò½ÐÊâ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»Ä£¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ÎÈï³²¤Î°ìÍ÷¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥Þ¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡¢ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Þ¤Þ¸å¤º¤µ¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ï¡¢»ä¤ÏÉÔ¹çÍý¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤·¡¢Å¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤ÏÆ°¤¯¤â¤Î¤òÄÉ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÇ°¡¢½±¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Éú¤»¤ÆÆ¬¤È¼ó¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÆÅÄÍý»öÄ¹¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ½ü¤±¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ÞÎë¤Ï¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Îë¤Î²»¤¬30¥á¡¼¥È¥ëÈÏ°Ï¤Ë¶Á¤¯¤È¤¤¤¤¡¢¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥Þ¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¥¯¥Þ·âÂàÍÑ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢ºÇ½ª¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¹¡£»ä¤â¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢90ÅÙÊý¸þÅ¾´¹¤·¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤ÏÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤È¹ñ»º¤¬Î®ÄÌ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤¬1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¹â²Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¤Ë¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¥¯¥Þ¤Ë¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤ë»ö°Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿©¤ÙÊª¤òµá¤á¤ÆºÆ¤ÓÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿Í¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤ÏÌîÀ¸Æ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Ã¤È¸«¤ëÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê»³ºê¶µ¼ø¡Ë
¡¡ËÜÍè¤Ï²²ÉÂ¤ÊÀ³Ê¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¡£»ä¤¿¤Á¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë»ö¸Î¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£