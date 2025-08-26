米実業家のイーロン・マスク氏が率いるＳＮＳ運営企業Ｘ（旧ツイッター）とＡＩ（人工知能）開発企業ｘＡＩは２５日、スマートフォン大手アップルと、「チャットＧＰＴ」を開発したオープンＡＩをテキサス州の連邦地裁に提訴した。

両社の提携によって対話型ＡＩ市場が不当に独占され、損害を受けたとして、独占行為の差し止めや損害賠償を求めている。

アップルとオープンＡＩは２０２４年６月に提携を発表し、ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）の生成ＡＩ機能を通じてチャットＧＰＴが利用できるようになった。訴状によれば、この提携によってチャットＧＰＴの市場シェア（占有率）が８０％超に拡大した一方、ｘＡＩの開発した対話型ＡＩ「グロック」の利用は伸び悩んだと訴えている。

また、アップルのアプリストアのランキングで、チャットＧＰＴを優遇する一方、グロックのアプリの利用順位が不当に低く扱われたという。「両社の不当行為がなければ、ＸとｘＡＩのアプリはより広く利用され、多くの収益を生み出し、イノベーションを加速させていた」と主張している。

グロックはＸのＳＮＳサービスを通じて提供されており、グロックの利用の伸び悩みはＸの広告収入にも影響を与えたとみられる。

アイフォーンの利用者は１０億人超に上り、チャットＧＰＴの週間利用者は今年８月に７億人を超えた。現在、チャットＧＰＴはアイフォーンのサービスに直接統合された唯一の対話型ＡＩとなっている。

マスク氏はオープンＡＩの共同創業者の１人だが、近年はサム・アルトマンＣＥＯの経営方針を批判し、対立を深めている。２４年には創業時の理念に反して商業化を推進しているとして、オープンＡＩとアルトマン氏を提訴した。（ニューヨーク支局 小林泰裕）