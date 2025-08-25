¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Ç°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡¡¥Þ¥Ä¥³¡õÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇMCÉÔºß¤Î¤Þ¤ÞÊüÁ÷
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÈSUPER EIGHT¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤¬25Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¢Â¼¾å¤¬¤È¤â¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡ÈMCÉÔºß¡É¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎBGM¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¤â2¿Í¤Î»Ñ¤Ï¥Ê¥·¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Â¼¾å¤È¥Þ¥Ä¥³¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¼ýÏ¿¤òÃæ»ß¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆü¤ÏMCÉÔºß¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¼¡²ó¡¢¾õ¶·¤Ï2¿Í¤«¤é¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢Á°Àâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¸½¤ì¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³¹¹Ô¤¯¿Í¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¼«Ëý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿·ï¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤½¤Î¤Þ¤ÞVTR¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£¤½¤Î¸å¤âVTR¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬¸½¤ì¡¢¼¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½Í¡¹¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
