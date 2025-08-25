AGEs¤È¤Ï¡© Ï·¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤â¤Î¡×
Ï·²½¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅü²½¡×¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤ÊÅü²½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºöÊýË¡¤Þ¤Ç¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£¡ÖÅü²½¡áÏ·²½¡×º£¤«¤é½¬´·¤Ë¤¹¤Ù¤¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡Ö¿©À¸³è¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ò¡£
¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡© ¡Ö½ªËöÅü²½»ºÊª¡×
AGE¡ÊAdvanced Glycation End-products¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä»é¼Á¤¬Åü¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¡¢Îô²½¤·¤¿·ë²ÌÀ¸¤¸¤ëÊª¼Á¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅü²½¡×¤ÎºÇ½ª»ºÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÎÆâ¤ä¿©ÉÊÃæ¤ËÂ¸ºß¡£
¤³¤ÎAGE¤ÏÏ·²½¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÊª¼Á¡£Îã¤¨¤Ð¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ò¾Æ¤¯¤È¤¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ÎÉ½ÌÌ¤¬³ì¿§¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤äºÙË¦¤¬¾Ç¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÂÎ¤¬¾Ç¤²¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÅü²½¡×¤È¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤µ¤ì¤¿Åü¡Ê¥°¥ë¥³¡¼¥¹¤ä¥Õ¥ë¥¯¥È¡¼¥¹¡Ë¤È¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä»éËÃ¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¡ÖAGE¡Ê½ªËöÅü²½»ºÊª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤òÀ¸À®¤¹¤ë¸½¾Ý¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ÎAGE¤¬ÂÎÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ï·²½¤Î¿Ê¹Ô¤ò¡ÖÂç¤¤¯²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¸¶°ø¤Ë¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢AGE¤¬ÂÎÆâ¤ÎºÙË¦¤äÁÈ¿¥¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢Ï·²½¸½¾Ý¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
Åü²½¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¾É¾õ¤È¤Ï¡©
Åü²½¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÏ·²½¾É¾õ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¡£¤Þ¤º¡¢È©¤Ø¤Î±Æ¶Á¤«¤é²òÀâ¡£
È©¤Î¤¿¤ë¤ß¡¦¥·¥ï¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë
Åü²½¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢È©¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤¬AGE¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â¤µ¤ì¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ÏÈ©¤ÎÃÆÎÏ¤ä¥Ï¥ê¤òÊÝ¤Ä½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åü²½¤Ë¤è¤ê¤½¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÈ©¤ÎÃÆÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¤¿¤ë¤ß¤ä¥·¥ï¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼êÃÙ¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¡£
AGE¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ÉÊ¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä
AGE¤ÏÂÎÆâ¤Ç¼«Á³¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤«¤éÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÅü²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅüÊ¬¤ä»éËÃ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¹â²¹¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤È¡¢AGE¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÍÈ¤²Êª¤ä¾Æ¤Êª¡¢¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¤ÏAGE¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤³¤½²æËý¤¬É¬Í×¡Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ç³°Àþ¤ä¥¿¥Ð¥³
»ç³°Àþ¤ä¥¿¥Ð¥³¤âAGE¤ÎÈ¯À¸¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¡£»ç³°Àþ¤ÏÈ©¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢AGE¤ÎÃßÀÑ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤äË¹»Ò¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ»ç³°Àþ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤ÏºÇ½ÅÍ×¡£ÆüÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¼Æâ¤Ç¤â¼«Á³¸÷¤¬Æþ¤ëÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤ÏÆü¾Æ¤±»ß¤á¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÏAGE¤ÎÀ¸À®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢È©¤äÈ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÍ³²¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤É¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Åü²½¤Î¿Ê¹Ô¤òËÉ¤®·àÅª¤Ë¼ãÊÖ¤ëÊýË¡¤Ï¡©
