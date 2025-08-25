¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡ÛÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ï¥½¥Ü¥¹¥é¥¤ ¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÂØ¤¨¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë
À¾Éô¸¬»Ê¤¬¹Í»¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡¡
Âè63²ó¡¡¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤
¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä²ÃÆþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤à¤·¤íËÜÎÎÈ¯´ø¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë£´¿ÍÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Û
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÇÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¡¡photo by Getty Images
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÁª¼ê¤¬£³¿Í¤¤¤ë¡£
¡¡GK¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¡£¥´¡¼¥ë¤ÎÈÖ¿Í¤Ç¤¢¤ê¹¶·âÌÌ¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Î³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤¿¥¥Ã¥¯¤ÇÌ£Êý¤Ø¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼´éÉé¤±¤Î¥¹¥¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤â£²²ó¡£¤µ¤é¤ËµÕ½±¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Ç¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤òÁö¤é¤»¤Æ·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤Î¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡£195Ñ¤ÎÄ¹¿È¤Ç¶õÃæÀï¤ÏÌµÅ¨¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤È±Ô¤¤ÆÉ¤ß¤ÇÃÏ¾åÀï¤âÌµÅ¨¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¯£±ÂÐ£±¤Ç¤Û¤ÜÉé¤±¤Ê¤¤¡£¥Õ¥£¡¼¥ÉÎÏ¤â³ÊÊÌ¤ÇÀµ³Î¤ÇÂ®¤¤¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤òFW¤Ë¶¡µë¤Ç¤¤ë¡£
¡¡£³¿ÍÌÜ¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¥µ¥é¡¼¡£ÆÀÅÀ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤¹¤ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤À¡£
¡¡¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤â°ïºà¤¬Â·¤¦¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¤â¤·£´¿ÍÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÃµ¤¹¤Ê¤é¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä¤Î²ÃÆþ¤Ç¥È¥Ã¥×²¼¤«¤é£±¤Ä¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜÍè¤Ï¤³¤Á¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ç33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£³¥´¡¼¥ë¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï36»î¹ç¤Ç£¶¥´¡¼¥ë¡£¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2017¡Ý18¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ê¡¼¥°Àï10¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤ÎFC¥ê¡¼¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢£²Éô¥ê¡¼¥°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯»þÂå¤Î27»î¹ç£¹ÆÀÅÀ¡Ê2019¡Ý20¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÆó·åÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤¿¤À¡£¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¼åÅÀ¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢±¿Æ°ÎÌ¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤È¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡186Ñ¤ÎÄ¹¿È¤À¤¬Æ°¤¤Ïµ¡ÉÒ¡£¼éÈ÷»þ¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢µåºÝ¤Î¶¯¤µ¤Ï³ÊÊÌ¡£µ»½Ñ¤â¹â¤¯Ä¹Ã»¤Î¥Ñ¥¹¤ò¶î»È¡¢Àï¶·¤òÆÉ¤àÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò·«¤êÊÖ¤»¤ë¤¦¤¨¤Ë¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë±¿Æ°ÎÌ¤âÀ¨¤¤¡£
¡¡¥È¥Ã¥×²¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ó¥ë¥Ä¤Î²ÃÆþ¤ÇÆóÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î»Ä¤ê£±ÏÈ¤ò¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢±óÆ£¹Ò¤é¤¬Áè¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤à¤·¤íËÜÍè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌá¤Ã¤¿¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ²Ä·ç¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÂØ¤¨¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¡Û
¡¡¹¶·â»þ¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥µ¥é¡¼¡¢¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¯¥Ý¤Î£³¥È¥Ã¥×¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï£´¡Ý£µ¡Ý£±¤Þ¤¿¤Ï£´¡Ý£´¡Ý£²¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¬¥¯¥Ý¤ÏÄêÀÐ¤É¤ª¤êÃæÈ×¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë²¼¤¬¤ë¤¬¡¢¥µ¥é¡¼¤ÏÁ°»Ä¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤¬¼éÈ÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Îº¸CB¤ËÂÐ¤·¤Æ³°ÀÚ¤ê¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£ÂÐÌÌ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ø¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´ó¤»Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤ÎSB¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤ØÄ¾ÀÜ¤Þ¤¿¤Ï¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÆþ¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤ò¤¢¤Þ¤ê°ú¤«¤»¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬µÕ½±¤Î»þ¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£³«Ëë¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¤Ï¸åÈ¾¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤¬³°ÀÚ¤ê¤Ç¥×¥ì¥¹¤·¤¿¤¬º¸SB¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥µ¥é¡¼¤Ï¤½¤³¤Ø¤Î¼éÈ÷¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÃ¥¤¤¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¥µ¥é¡¼¤¬Á°Àþ¤Ë¤¤¤¿¡£¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÇ½ÎÏ¤¬¥µ¥é¡¼¤Î¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤ò¸ÂÄê¤µ¤»¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¶¼°Ò¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤¤¯¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢µåºÝ¤Ë¶¯¤¤¡£¤µ¤é¤ËÃ¥¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò³Î¼Â¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·èÄêÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤¤¥È¥Ã¥×²¼¤Ïµ©¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¹¶·âÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤â¤Þ¤¿¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÎÂ¸ºß¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÂØ¤¨¤Î¸ú¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë»º¤Î°ïºà¡Û
¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼À¸¤Þ¤ì¤Î¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤À¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎFC¥ê¡¼¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Î»ÐËå¥¯¥é¥Ö¤À¡£¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬°é¤Æ¤¿°ïºà¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡£³²ó¡¢¥«¥Ã¥×ÀïÍ¥¾¡£²²ó¤Ë¹×¸¥¡£2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ø°ÜÀÒ¡¢¤³¤Á¤é¤â¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤Î»þ¤Î2000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼»Ë¾åºÇ¹â³Û¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë²ÃÆþ¤Ï2023Ç¯¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï7000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó105²¯±ß¡Ë¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼ã¤¯¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤ò°éÀ®¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¼ã¤¯¤ÆÇÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àï½Ñ¡¢°éÀ®¡¢°ÜÀÒ¼ý±×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤«¤é¤Ï¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢¥À¥è¡¦¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¡¢¥Ê¥Ó¡¦¥±¥¤¥¿¡¢¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¤é¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£RB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤â¥è¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯ÅÙ½Å»ë¤Î°éÀ®¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¥Þ¥Í¡¢¥±¥¤¥¿¡¢ÆîÌî¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï¶¯ÅÙ¤Èµ»½Ñ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¸þ¤¤ÎMF¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç¤Ï±ýÇ¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¡¦¥×¥¹¥«¥·¥å¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Þ¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¥×¥¹¥«¥·¥å¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¡£Èæ¤Ù¤ë¤Ê¤é¥è¥¼¥Õ¡¦¥Ü¥¸¥¯¤Î¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¼ç¤Ë1980Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¡Ö¥é¥è¥·¥å¡¦¥Ç¡¼¥¿¡¼¥ê¤ÏÄ¶¤¨¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬1950Ç¯Âå¤«¤é1980Ç¯Âå¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÄäÂÚ¤¬É½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤áÎò»ËÅª¤Ë¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥¹¥«¥·¥å¤¬¤¤¤¤Ê¤êÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±µ×¡¹¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
