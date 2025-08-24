J1昇格狙う長崎が3連勝! 江川湧清の後半AT劇的ヘッドで山口を下す
[8.24 J2第27節 長崎 1-0 山口 ピースタ]
J2第27節が24日に開催され、V・ファーレン長崎はホームでレノファ山口FCに1-0で勝利した。3連勝を飾り、9試合無敗(6勝3分)。J1昇格プレーオフ出場圏内の3位をキープした。
前節終了時点で3位の長崎と19位の山口が顔を合わせた一戦。立ち上がりから長崎がボールを支配するが、山口の5-4のブロックを崩せず、互いに大きなチャンスがないまま前半終了となった。
ハーフタイム明けからも主導権を握って攻め込む長崎。後半22分にはカウンターの流れからMFマテウス・ジェズス、MF笠柳翼が連続してゴールを襲うが、M・ジェズスの左足で巻いたショットはGKニック・マルスマンの好セーブに遭い、笠柳が右足で打ったシュートは枠外へそれた。
一方、堅い守備を見せる山口は後半39分に絶好機を迎える。MF三沢直人がペナルティエリア右にスルーパスを送り、フリーで反応したDFキム・ボムヨンが滑りながら右足でシュート。しかし、飛び出したGK後藤雅明にコースを消されたこともあり、ゴール左へ外れた。
スコアレスドローも見えてきた中、長崎が決勝弾を奪ったのは後半アディショナルタイム6分。左CK崩れからペナルティエリア右脇のMF翁長聖がクロスを上げ、DF江川湧清がヘディングで叩き込んだ。
山口は土壇場で痛恨の失点を喫し、これで11戦勝ちなし(7分4敗)。順位はJ3自動降格圏内19位のままとなっている。
J2第27節が24日に開催され、V・ファーレン長崎はホームでレノファ山口FCに1-0で勝利した。3連勝を飾り、9試合無敗(6勝3分)。J1昇格プレーオフ出場圏内の3位をキープした。
前節終了時点で3位の長崎と19位の山口が顔を合わせた一戦。立ち上がりから長崎がボールを支配するが、山口の5-4のブロックを崩せず、互いに大きなチャンスがないまま前半終了となった。
一方、堅い守備を見せる山口は後半39分に絶好機を迎える。MF三沢直人がペナルティエリア右にスルーパスを送り、フリーで反応したDFキム・ボムヨンが滑りながら右足でシュート。しかし、飛び出したGK後藤雅明にコースを消されたこともあり、ゴール左へ外れた。
スコアレスドローも見えてきた中、長崎が決勝弾を奪ったのは後半アディショナルタイム6分。左CK崩れからペナルティエリア右脇のMF翁長聖がクロスを上げ、DF江川湧清がヘディングで叩き込んだ。
山口は土壇場で痛恨の失点を喫し、これで11戦勝ちなし(7分4敗)。順位はJ3自動降格圏内19位のままとなっている。