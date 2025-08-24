NMB48¤Î¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÉÏÂÅÄ³¤Í¤¤¬²Æì¤ÇÌ¥ÎÏÁ´³«¡ªÂÔË¾¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä·èÄê
NMB48¤Î¡È¤ß¤å¤¦¡É¤³¤ÈÏÂÅÄ³¤Í¤¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤ò10·î15Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿Èà½÷¤ÎºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î°ìºý¤À¡£
¢£²Æì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ
NMB48¤Î7´üÀ¸¤È¤·¤Æ23ºÐ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¡ÈÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÏÂÅÄ³¤Í¤¡£¥¥åー¥È¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¿åÃå±Ç¤¨¤¹¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÆÈÆÃ¤Î¥ïー¥É¥»¥ó¥¹¤È°¦ÕÈ¤¢¤Õ¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢²Æì¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤ÂÀÍÛ¤Î²¼¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤«¤é¡¢¥»¥¯¥·ー¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¥·ー¥ó¤Ç¤Î²¼Ãå»Ñ¡¢Ë¢É÷Ï¤¥·ー¥ó¤Ê¤É¡¢¡È¹¶¤á¤¿¡ÉÆâÍÆËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°ìºý´Ý¤´¤ÈÇúÀ¹¤ì¥âー¥É¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËç¡×µé¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¾¤í¤¤
¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤â¡È´ñÀ×¤Î°ìËç¡É¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼Ì¿¿½¸Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Èà½÷¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡£Â´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿ÏÂÅÄ³¤Í¤ºÇ¸å¤ÎÍº»Ñ¤È¤·¤Æ¤âÉ¬¸«¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤°ìºý¤À¡£
º£ºî¤ÏÄÌ¾ï¥«¥Ðー¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¥«¥Ðー¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢È¯ÇäÆüÉÕ¶á¤Ç¤ÏÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÏÂÅÄ³¤Í¤ ¥³¥á¥ó¥È
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2025.10.15 ON SALE
NMB48ÏÂÅÄ³¤Í¤¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù
