¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤ÎÀîÃ«³¨²»¡Ê36¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎBS-TBS¡Ö¾®äØ¡õ¥´¥Þ¥¤Î¤¦¤¿¤Ð¤Ê¤·¡×¡ÊÂè4ÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÃ«¤¬½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¤ÏEXILE¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ç¡Ö»¤¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤ÉÄ°¤¤¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤·¤¿¤é¡¢EXILE¤Î¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ëBelieve¤Ã¤Æ¶Ê¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈEXILE¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¶Ê¤Ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¤¬¤Ê¤¯¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Ë¡ËºÍÇ½¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀîÃ«¤¬¹â¹»»þÂå¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¶Ê¤Ï¡¢¤æ¤é¤æ¤éÄë¹ñ¤Î¥¿¥³Êª¸ì¡£
¡¡¡Ö²¿¤À¤³¤ì¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦²»³Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÃæÆÇÀ¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Î¥¤¥º¤Î²»³Ú¤òÄ°¤»Ï¤á¤¿¡£²»³Ú¤Î¼ñ¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎºäËÜ¤µ¤ó¤¬Ä°¤¤¤Æ¤ë²»³Ú¤òÄ´¤Ù¤Æ¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÁ´ÉôÆÉ¤ó¤À¡£¹Í¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ÌÌÇò¤¤¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥í¥ó¤â¤Þ¤Í¤·¤ÆÍú¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£