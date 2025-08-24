ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿©ºà¤Çºî¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥¤¤¬ÀäÉÊ¡ª¡¡¤´Ë«Èþ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤ìÔÂôÄê¿©
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÄê¿©Å¹¡Øsansa¡Ê¥µ¥ó¥µ¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Îµû¤ò¥Õ¥é¥¤¤ÇÌ£¤ï¤¦ìÔÂô¡õ¿¿Ùõ¤ÊÄê¿©
¿Í¤Ç¤â¥â¥Î¤Ç¤âÂ¿ºÌ¤Ê´é¤òÌ¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¼æ¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÅ¹¤â¤Þ¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤À¡£Ìë¤Ï¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢·î2²ó¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÃë¤ÏÄê¿©¤ò½Ð¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¾ÆÄÅ¡Ö¥µ¥¹¥¨Á°ÅÄµûÅ¹¡×¤Ê¤É±ï¤¢¤ëÀ¸»º¼Ô¤«¤éÆÏ¤¯µû¤Î¥Õ¥é¥¤¤ÏÀäÉÊ¡£ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿©ºà¤ò°·¤¦¤«¤é¤Ë¤ÏÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤ÏÅöÁ³¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤â¹âÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤È¤«¡£
¼èºà»þ¤Î¶âÌÜÂä¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤¯¤ê²«¶â¤Î°á¤«¤é¸½¤ì¤ëÇòÈ©¤ÏÆù¸ü¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¡£
Äê¿©¡ÊÃë¡Ë¶âÌÜÂä¤Î¥Õ¥é¥¤3000±ß¡Ê¤´ÈÓ¡¢Ì£Á¹½Á¡¢ÄÒÊª¡¢¾®È2ÉÊÉÕ¤¡Ë
Ãë¤Ï¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê²ÐÆþ¤ì¤¹¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ÎÊÆ¤â±Ä¶ÈÃæ¤Ë²¿²ó¤â¿æ¤¤¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯½ÐÍè¤¿¤Æ¤ò¶¡¤¹¤ë¿´¸¯¤¤¡£´ðËÜ¤ËÀµ¤·¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¤ª¤¤¤·¤¤Äê¿©¤À¡£
¥·¥§¥Õ¡§ÂçÃÝ»ÖÈÁ¤µ¤ó¡Ö¿©ºà¤òÀ¸¤«¤¹¤è¤¦Ä´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÖºä¡Øsansa¡Ê¥µ¥ó¥µ¡Ë¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Øsansa¡Ê¥µ¥ó¥µ¡Ë¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2-20-19ÀÖºä¿û°æ¥Ó¥ë1³¬
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï070-9191-9977
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þÈ¾¡Á13»þÈ¾LO¡Ê²Ð¡Á¶â¡¢¿©ºà¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡¢18»þ¡ÁÍâ1»þ¡Ê22»þLO)¢¨ÊÑ¹¹¤¢¤ê
¡ÎµÙÆü¡ÏÆü¡¦Â¾ÉÔÄêµÙ
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´ÀéÂåÅÄÀþÀÖºä±Ø5a½Ð¸ý¡¦¶äºÂÀþ¤Û¤«Î¯ÃÓ»³²¦±Ø12a½Ð¸ý¤Ê¤É¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
»£±Æ¡¿Àõ¾Â¥Î¥¢¡¢¼èºà¡¿ÈîÅÄÌÚÆà¡¹
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯6·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡ÖÅìµþ¤Ç¤ª¼ò¤È¥Õ¥é¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ¹4Áª¡¡¡ÈÀ¤³¦°ì¡É¤ä¡ÈÌ¾ºî¡É¤¬Â·¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤ÇÀ¤³¦°ì¤äÌ¾ºî¤ÈÌ¾¹â¤¤¥Õ¥é¥¤¤È¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£