気象庁が公開している観測史上最高気温の順位を見ると、1位から4位までの5地点がすべて、2025年に記録されていることがわかる。15位までをみると、1933年7月25日に山形市で観測された40.8度以外はすべて2000年代以降で、日本で言われてきた「暑さ」の常識が通用しなくなっていることが分かる。ライターの宮添優氏が、冷房の設定温度、使い方をめぐって生まれる軋轢についてレポートする。

8月7日に立秋を迎えたのと同時に、全国各地で強い雨が観測され「猛暑日」がやっと途切れた。だが、たった数日であの暑さが再びやってきた。

「会社に着く頃には頭がフラフラしてしまって、そのまま医務室に直行したことも、この夏だけで数回ありますね」

千葉県在住の会社員女性は、都内の職場まで1時間弱かけて電車で通勤しているが、電車内があまりに寒く、かと思うと外に出れば灼熱という「寒暖差」の影響で、この夏だけで何度も体調を崩していると訴える。

「電車の冷房が強すぎて”弱冷房車”に乗ることもありますが、私と同じような人が多いのか、特に女性を中心にかなり混雑しています。混雑する朝のラッシュ時は、弱冷房車選んで乗るほどの余裕もなく、冷房の強い普通の車両に乗るしかありません。冷房の当たらない場所をキープできればいいですが、体が小さく、混雑の中で冷気の下に押しやられることもあるんです」（千葉県の会社員女性）

夏場は「寒い電車」対策のために、カーディガンを着用して乗車するようになったという女性だが、聞き取りを進めると「真逆の意見」も少なくない。

場所取りに負けてドア付近になると滝のように汗

「なぜ”強冷房車”がないのか、暑がりは皆がそう感じていますよね」

こう不満を述べるのは、埼玉県在住の会社員男性（30代）。男性も都内の職場に通うため、毎日片道1時間強を電車内で過ごしている。そして、これだけ暑くてもなお、普通の冷房車しかないという事実に疑問を抱いている。

「冷房から出てくる風にダイレクトに当たれる場所なんか大柄な男性や汗かきで取り合いですよ。場所取りに負けてドア付近に立つことになったり、直射日光の当たる窓側に着席したら最悪。駅に停車するたびに熱気が入ってきて、それだけで汗がブワーッと。気温が以前より高いんだから、もっと冷房も強くしないとダメでしょう」（埼玉県の会社員男性）

鉄道関係者のもとには「寒い」「暑い」といった、利用客からの意見やクレームが、この数年は特に多く寄せられているという。都内の私鉄幹部がいう。

「電車が寒い、というお客様は確かにこの時期多いですが、外気温によって個別に冷房の調整をしているわけではなく、多くのお客様が快適に過ごせる温度に設定しています。この時期、駅停車時のドア開閉などで熱気が車内に入り込み、車内温度を一定に保つのが難しいです。温度差が大きくなってしまうので、冷房が強めに感じられることはあるかもしれません。弊社でも編成ごとに、弱冷房車は導入しています。強冷房車というのは、現在のところ導入予定はないし、他社さんでも聞いたことがありません」（私鉄幹部）

さらに電車内以外の場所では、寒い、暑いを巡ってトラブルに発展している例もある。あるテレビ局で、本社屋内の空調管理などを担当する総務部社員が打ち明ける。

「大きな社屋は、ごく一部を除いて館内の温度は一定に保たれています。特に今年の夏は外気温が暑く、社内のあちこちから暑い、冷房を強めろ、といったクレームが届きます。今年、猛暑日が続いたことで、設定温度を少しさげたのですが、その途端、今度はあまりに寒すぎる、というクレームが殺到したんです」（テレビ局総務部社員）

暑い部屋は強めに、涼しい部屋は弱めに冷房を設定できれば良いが、ビルの構造上、それは不可能だ。かつ、両者からのクレーム量がほぼ「拮抗」しているために、頭を悩ませている。

「ある女性社員からは、寒すぎて何度も風邪をひき、通常の業務ができないと泣きながら訴えられました。テレビ局ですから、社内には完全デスクワーク派と、スタジオなどを動き回る派がいて、そこでも意見が分かれやすい。寒いと主張する社員からは、会社が社員を病気にさせているという強硬な意見も出ているいるようですが、現時点でどうにもできません。早く秋になるのを待つしかない」（テレビ局総務部社員）

ビルの冷房の設定をきっかけに、あまりの暑さと寒暖差で体調を崩し、精神的に余裕をなくさせ、人間関係にまで悪影響が及んでしまっているのかもしれない。

就寝時のエアコン利用

一方、都内在住の専業主婦は、今年の暑さのおかげで、ついに夫が「就寝時にもクーラーをつけてくれるようになった」と喜ぶ。

「夫は70代で高齢だから、クーラーの冷気が体に悪い、風邪をひいて拗らせて死ぬ、とずっと言い続けてきた人。ただ、この数年の暑さは異常でしょ？ 今まで、陽の高い時間しかつけていなかったのを、朝から夕方まではかけるようになったんです」（都内在住の専業主婦）

夫が「就寝時のエアコン利用」に踏み切ったのは、今年7月に起きた「事件」が影響しているという。

「エアコン嫌いの夫の友人（70代）が、熱中症で救急車で運ばれたんですよ、夜中に」（都内在住の専業主婦）

夫の友人は頑なに就寝時のエアコン利用を認めず、妻や家族とは別の部屋で寝ていたというが、深夜、たまたま目が覚めた家族が、汗だくで顔色の悪い状態の夫の友人を発見。朦朧としており、すぐ救急搬送されたのだ。

「夫も朝起きたら汗だくでした。私は自分だけ扇風機を使っていましたが、暑くて何度も目が覚めちゃう。友人の命は助かりましたが、夫はかなり驚いたらしくて、その日の夜からエアコンをつけるようになりました。夫の朝の機嫌もよくなりましたよ」（都内在住の専業主婦）

テレビニュースの天気予報報じられる気温をあらわす日本地図の一部が、ついに真っ黒に塗りつぶされ始めたことに、ネット上では驚きの声が相次いでいる。予想気温35度以上を示す「紫」の上、これまで見たことがなかった、40度以上の高温予想を示すのが「黒」だ。まさに「経験したことのない暑さ」の真っ只中にいる私たち。この暑さは、高校野球の開催時間が変わるなど、さまざまなところに変化をもたらしている。猛暑が仕事も、家族も、人間関係も変えていきそうだ。