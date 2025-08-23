Instagramアカウント「zozo」に投稿された動画が85万再生され、3万以上の「いいね」を獲得しています。キジトラのzozoくんと小学生のお兄ちゃんとの関係には「2人の絆が素晴らしくて兄弟愛が素敵すぎます」「大好きでかまちょなんですね」などのコメントが寄せられていますよ。

【動画：PCに夢中なお兄ちゃんに構ってほしくて…】

お兄ちゃんとPCを引き離したい！

キジトラのzozoくんは、小学生のお兄ちゃんが大好き。いつも一緒に遊びたくてたまらないのだそうです。ですが、お兄ちゃんはときどきPCに夢中…。zozoくんは試行錯誤して遊びに誘い出そうとするのだとか。

まずは腕をかみかみ。お兄ちゃんは少し痛がるようですが、追い払ったり反撃したりすることはありません。ただ、それでもPCをやめてくれないこともあるようで、zozoくんは机の下から、PCの裏から、お兄ちゃんの背後から虎視眈々とチャンスを狙います。

まさかの強制終了も

あきらめきれないzozoくんは、マウスパッドをがじがじすることもあるそう。それでもダメなときは、最終手段に出るそうです。それはなんと…PCの強制終了！電源を長押ししてPCを落としてしまうのだとか。

PCの画面が真っ暗になりびっくりしたお兄ちゃんは、もちろん反撃に出ます。と言っても、zozoくんの顔の前で両手をにぎにぎしたり、軽くつついたりするだけ。zozoくんに手を出してはいけないことをわかっているのでしょう。それにしてもzozoくん、なぜ強制終了の方法を知っているのですか…？

ニャンプロ開始

PCを強制終了されたお兄ちゃんとzozoくんの“ニャンプロ”ことプロレスが始まります。これはzozoくんが大好きなお兄ちゃんとの遊びのひとつだそう。お兄ちゃんとは対等にニャンプロができるため、楽しくて仕方がない様子だといいます。

遊び疲れたら、お兄ちゃんのそばでうとうと。一緒に寝ることもあるそうです。ちなみに、上のお兄ちゃんやママ、パパには邪魔をしないのだとか。下のお兄ちゃんのリアクションが一番zozoくん好みなのでしょうね。

zozoくんとお兄ちゃんの関係性を見た視聴者の中には、「まじで涙出ちゃったんだけど何でだろ？」「涙が出るほど愛おしいです」と、泣いてしまった人もいたそう！「ずっとこの友情が続きますように」と祈るコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「zozo」は、zozoくんとご家族の素敵な関係性が伝わる投稿であふれていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「zozo」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。