ÆüËÜ¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¡¦¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤ËÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó·Ù²ü´¶Ïª¤ï¡Ö´í¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡¡½à¡¹·è¾¡¤â¡Ö¾¡¤Á¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
WTT¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å
¡¡Âîµå¤ÎWTT¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Þ¥ë¥á¤Ç½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½¡¼¡Ë¤¬Æ±5°Ì¤Î²¦·Ýíì¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò3-1¡Ê11-7¡¢11-6¡¢7-11¡¢12-10¡Ë¤ÇÇË¤ê¡¢8¶¯¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±22Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±2°Ì¤Î²¦ÒØù¨¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Ãæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö´í¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È·Ù²ü´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¶¶ËÜ¤¬²¦·Ýíì¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤Æ2¥²¡¼¥à¤òÏ¢¼è¡£Âè3¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¤¿Âè4¥²¡¼¥à¤Ç¶¶ËÜ¤ÎÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¹¶¤á¤¬°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¡£ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦Ç´¤ê¤ÎÂîµå¤ÇÁÔÀä¤Ê¥é¥ê¡¼¤òÀ©¤·¡¢´¿´î¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿°ìÀï¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÊì¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÃæ¹ñÁª¼ê¤Ï¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼çÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£²¦ÒØù¨¤â¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤ò²¡¤·¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦Â¹±Ðèµ¤ËÍê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö²¦ÒØù¨¤À¤Ã¤Æ´í¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤Ï¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ç´Ú莹¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼è¤êº®¤¼¤ÆÌÔÁ³¤È¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Èà½÷¤Î¤³¤ï¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶¶ËÜ¤Ë·Ù²ü´¶¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö²¦ÒØù¨¤â¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤¬¥Ù¥¹¥È4¤Ë¾¡¤Á¤¢¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö²¦ÒØù¨¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤ò²¡¤·¤È¤É¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¹ñÂîµå¥Á¡¼¥à¤Î»ØÆ³¿Ø¤ÏÌµÇ½¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶¶ËÜ¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤Ï²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë