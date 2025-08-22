この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「自称凄いと言ってるコピーライターの裏を暴露します！LPを業者に頼む前に絶対聞いた方がいい話。」という動画で、マーケティング侍・りゅう先生が話題のランディングページ（LP）制作の実態に鋭く切り込んだ。動画内でりゅう先生は、「コピーライティングができるのと、売り上げが上がるライティングを書けるのは全然違う」と警鐘を鳴らし、『優秀なライターの見分け方』や『LP発注の極意』について独自の視点で語った。



冒頭でりゅう先生は「知り合いから紹介されたライターにLP依頼したら、クソみたいなランディングページが爆誕していた」と切り出し、いま多くの経営者が同じような悩みを抱えている背景を指摘。「コピーライターの9割は詐欺師だと思ってます」とまで強い表現を交え、ヒアリングやリサーチをしない“自称ライター”の危険性を強く訴えた。



「結局、売り上げが上がるかどうかが全て。型通りのLPなんてAIでも書ける時代。売れるコピーの本質はリサーチ力とお客様インサイトの洞察だ」と語ったりゅう先生。「優秀なコピーライターはめちゃくちゃ質問してくるし、お客様の声や業界データまで徹底的に調べてくる。一方、ヒアリングもリサーチもせず納品したら金をもらえると思ってる奴らが大半。そんな連中に金を払うな」と本音をぶちまけた。



さらに、「10万円で作るLPはだいたいゴミ。まともなライターが本気でやるなら100万円でもやりたくない。コスパ重視で“安いLP”に飛びつくのは最大のムダ」と強調。そのうえで「ポンコツでも型だけできるライターには、とにかく“量産”をさせてABCDEテストを徹底しろ。当たるLPだけを厳選・清書すればいい。今はペライチなどの無料ツールもあるから、最初から完璧な1本を目指すより、まず数を出して勝ちパターンを見つけるやり方が最強」と、現場目線の“裏技”も公開した。



そして後半では、優秀なライターの条件8カ条を一挙に解説。「ヒアリング力が高い」「セールス設計ができる」「リサーチ力がある」「テスト志向を持つ」「売上実績で語れる」「価格の説明ができる」「お客様の声を重視する」「依頼主まで教育できる」とし、「要は優秀なコピーライター＝優秀なマーケッター。それが備わってないなら全部アウト」と語気を強めた。