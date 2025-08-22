この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『【スマホ依存】勉強中にスマホばかり…親ができる上手な制限法３選』で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、受験を控えた中学生のスマホ使用に悩む保護者の相談に対し、親の取るべき対応策について解説した。道山氏は「携帯を取り上げるなど間違ったアプローチをしてしまうと、余計に勉強しなくなります」と述べ、スマホ制限のタイミングや効果的な親子関係の築き方に言及した。



相談内容では、中学3年生の男子が休みの日はずっとスマホを利用し、宿題もスマホを触りながらこなす姿に保護者が焦りを感じているという。道山氏は「やるべきことがやれていない時や生活リズムが乱れている状況でなければ、むやみにスマホを規制すべきではない」と説明。「受験勉強をしないことが理由で取り上げるのはちょっと違う」と呼びかけた。



では、子どもが自発的にスマホを我慢して勉強できるようになるにはどうしたら良いのか。道山氏は「愛情バロメータを上げて親子関係を良好にし、子どもが進学したい学校＝アクティブ進路を一緒に見つけ、学習サポートをする」という３ステップを推奨。「子どもが本当に行きたい学校を決めることで、勉強しないといけないという理由が生まれ、自らスマホを我慢できるようになります」と解説した。また、「勉強の仕方を教えたり、計画を一緒に立てたり、環境作りをサポートして」と具体的な親の関わり方もアドバイス。塾や家庭教師の導入も選択肢として挙げた。



一方で、「子どもが今の実力で行ける学校でいい、と思っている場合は、無理にそれ以上を親が求める必要はない」と断言。「『今のままだとさらに下の学校になる可能性もあるけど、それでも大丈夫か』と現実を伝える程度で、最終的な選択は子どもに委ねて」と説いた。



動画の最後では、「結局最後、親ができるのはサポートや現実を伝えることだけ。最終的にどうするかは本人なので、親はあまりごたごた言わない方がうまくいく」とまとめ、やさしく見守る親の姿勢の重要性を強調した。