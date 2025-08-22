サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けする「FRIDAY UNITED」です。前節、ホームに1万人以上が駆け付け今シーズン初の3連勝を飾ったユナイテッド。週末もホームで長野と対戦します。



ユナイテッドは前節、今シーズン最多の10238人が駆け付ける中、相模原に3対0で勝利。今シーズン初の3連勝を飾りました。





（鹿児島ユナイテッドFC・近藤慶一選手）「1万人を超えるサポーターの中でやったことがなかったので、すごく高ぶる気持ちがあったし、やっぱりサポーターの皆様がまた入ってもらえるように自分たちはこれからも結果を残していかないといけないと思った」ユナイテッドは現在4位。38試合中23試合を終え、残るは15試合です。11勝8分け4敗で首位、八戸との勝ち点差は8。次の対戦相手は17位の長野で、4月に対戦した際は、ユナイテッドが3対1で勝利しています。その時に先制ゴールを決めたのが吉尾選手でした。（鹿児島ユナイテッドFC・吉尾虹樹選手）「あの時のシュートの感覚はいい感覚であるが、だいぶ期間が空いているので。前節シュートを打てていないので思いっきり振っていきたい」次の試合は24日。白波スタジアムで午後7時にキックオフです。