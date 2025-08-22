Jリーグ登録追加・抹消リスト更新…C大阪加入の久保瑛史が登録完了、FC東京は4選手が2種登録
Jリーグは22日、登録選手と登録役員の追加・変更・抹消リストを発表した。
セレッソ大阪に加入した久保建英の弟、17歳MF久保瑛史が登録完了。23日のヴィッセル神戸戦でデビューの可能性が出ている。また、FC東京は4選手が2種登録となった。
■登録選手 追加リスト
▽J1追加選手
FC東京
40 MFマルコス・ギリェルメ
53 MF田中希和(2種)
54 MF菅原悠太(2種)
55 FW尾谷ディヴァインチネドゥ(2種)
56 DF鈴木楓(2種)
東京ヴェルディ
55 DF吉田泰授
川崎フロンターレ
29 MF名願斗哉
横浜F・マリノス
18 MFオナイウ情滋
35 DF関富貫太
37 MFジョルディ・クルークス
清水エスパルス
24 DFキム・ミンテ
名古屋グランパス
13 DF藤井陽也
ガンバ大阪
21 DF初瀬亮
セレッソ大阪
26 MF久保瑛史
ヴィッセル神戸
55 FW宮原勇太
ファジアーノ岡山
32 MFバイゴリア・ユウト
▽J1抹消選手
FC町田ゼルビア
39 FWバスケス・バイロン
湘南ベルマーレ
47 DFキム・ミンテ
アルビレックス新潟
9 FW矢村健
清水エスパルス
99 FWドウグラス・タンキ
ファジアーノ岡山
45 FWブラウンノア賢信
アビスパ福岡
4 DF井上聖也
▽J2追加選手
水戸ホーリーホック
13 FW粟飯原尚平
ジェフユナイテッド千葉
37 MF姫野誠(2種)
ジュビロ磐田
79 MFブラウンノア賢信
藤枝MYFC
9 FW矢村健
徳島ヴォルティス
21 GK青木心
33 DF井上聖也
愛媛FC
13 MF堀米勇輝
20 DFカン・ソンチャン
FC今治
41 MF安井拓也
▽J2抹消選手
ベガルタ仙台
24 MF名願斗哉
27 MFオナイウ情滋
モンテディオ山形
2 DF吉田泰授
いわきFC
37 MF山内琳太郎
ジェフユナイテッド千葉
25 MF安井拓也
31 GK岡本享也
ヴァンフォーレ甲府
13 FW村上千歩
カターレ富山
15 MFガブリエル・エンリケ
26 MF鍋田純志
58 FW武颯
ジュビロ磐田
23 MFジョルディ・クルークス
レノファ山口FC
19 FW山本駿亮
愛媛FC
5 MF石浦大雅
FC今治
21 MF日野友貴
38 MF馬越晃
サガン鳥栖
38 FWマイケル・クアルク
44 MF堀米勇輝
V・ファーレン長崎
7 MFマルコス・ギリェルメ
ロアッソ熊本
26 DF宮㟢海斗
▽J2変更選手
徳島ヴォルティス
97 モヨ マルコム強志
Marukomutsuyoshi MOYO→Malcolmtsuyoshi MOYO
▽J2追加役員
大分トリニータ
コーチ 平井秀尚
▽J2抹消役員
大分トリニータ
監督 片野坂知宏
▽J2変更役員
大分トリニータ
竹中穣
ヘッドコーチ → 監督
▽J3追加選手
ヴァンラーレ八戸
17 FW佐々木快
45 MFガブリエル・エンリケ
栃木シティ
39 FWバスケス・バイロン
ザスパ群馬
5 MF山口一真
SC相模原
20 DF山内琳太郎
AC長野パルセイロ
87 FW村上千歩
アスルクラロ沼津
34 DF宮㟢海斗
39 MF杉山凪(2種)
FC岐阜
25 FWブヴィク・ムシティ・オコ
奈良クラブ
24 FW山本駿亮
カマタマーレ讃岐
16 DF澤田将
テゲバジャーロ宮崎
31 GK岡本享也
58 FW武颯
