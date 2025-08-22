　Jリーグは22日、登録選手と登録役員の追加・変更・抹消リストを発表した。

　セレッソ大阪に加入した久保建英の弟、17歳MF久保瑛史が登録完了。23日のヴィッセル神戸戦でデビューの可能性が出ている。また、FC東京は4選手が2種登録となった。

■登録選手 追加リスト

▽J1追加選手

FC東京

40 MFマルコス・ギリェルメ

53 MF田中希和(2種)

54 MF菅原悠太(2種)

55 FW尾谷ディヴァインチネドゥ(2種)

56 DF鈴木楓(2種)

東京ヴェルディ

55 DF吉田泰授

川崎フロンターレ

29 MF名願斗哉

横浜F・マリノス

18 MFオナイウ情滋

35 DF関富貫太

37 MFジョルディ・クルークス

清水エスパルス

24 DFキム・ミンテ

名古屋グランパス

13 DF藤井陽也

ガンバ大阪

21 DF初瀬亮

セレッソ大阪

26 MF久保瑛史

ヴィッセル神戸

55 FW宮原勇太

ファジアーノ岡山

32 MFバイゴリア・ユウト

▽J1抹消選手

FC町田ゼルビア

39 FWバスケス・バイロン

湘南ベルマーレ

47 DFキム・ミンテ

アルビレックス新潟

9 FW矢村健

清水エスパルス

99 FWドウグラス・タンキ

ファジアーノ岡山

45 FWブラウンノア賢信

アビスパ福岡

4 DF井上聖也

▽J2追加選手

水戸ホーリーホック

13 FW粟飯原尚平

ジェフユナイテッド千葉

37 MF姫野誠(2種)

ジュビロ磐田

79 MFブラウンノア賢信

藤枝MYFC

9 FW矢村健

徳島ヴォルティス

21 GK青木心

33 DF井上聖也

愛媛FC

13 MF堀米勇輝

20 DFカン・ソンチャン

FC今治

41 MF安井拓也

▽J2抹消選手

ベガルタ仙台

24 MF名願斗哉

27 MFオナイウ情滋

モンテディオ山形

2 DF吉田泰授

いわきFC

37 MF山内琳太郎

ジェフユナイテッド千葉

25 MF安井拓也

31 GK岡本享也

ヴァンフォーレ甲府

13 FW村上千歩

カターレ富山

15 MFガブリエル・エンリケ

26 MF鍋田純志

58 FW武颯

ジュビロ磐田

23 MFジョルディ・クルークス

レノファ山口FC

19 FW山本駿亮

愛媛FC

5 MF石浦大雅

FC今治

21 MF日野友貴

38 MF馬越晃

サガン鳥栖

38 FWマイケル・クアルク

44 MF堀米勇輝

V・ファーレン長崎

7 MFマルコス・ギリェルメ

ロアッソ熊本

26 DF宮㟢海斗

▽J2変更選手

徳島ヴォルティス

97 モヨ マルコム強志

Marukomutsuyoshi MOYO→Malcolmtsuyoshi MOYO

▽J2追加役員

大分トリニータ

コーチ 平井秀尚

▽J2抹消役員

大分トリニータ

監督 片野坂知宏

▽J2変更役員

大分トリニータ

竹中穣

ヘッドコーチ → 監督

▽J3追加選手

ヴァンラーレ八戸

17 FW佐々木快

45 MFガブリエル・エンリケ

栃木シティ

39 FWバスケス・バイロン

ザスパ群馬

5 MF山口一真

SC相模原

20 DF山内琳太郎

AC長野パルセイロ

87 FW村上千歩

アスルクラロ沼津

34 DF宮㟢海斗

39 MF杉山凪(2種)

FC岐阜

25 FWブヴィク・ムシティ・オコ

奈良クラブ

24 FW山本駿亮

カマタマーレ讃岐

16 DF澤田将

テゲバジャーロ宮崎

31 GK岡本享也

58 FW武颯