　中川翔子

写真拡大

　双子を妊娠中と公表したタレントの中川翔子が22日、自身のインスタグラムを更新。巨大化するおなかについて、不安な気持ちを明かした。

【写真】デカっ！重そう

　「また一気に巨大化がすすんできた」と投稿し、おなかを抱える写真などを掲載。「下から撮るとやばいです まだまだあと一カ月以上、、　わたしの身体 どーなるの？」と記し、「いよいよ身体がしんどくて　世の中の皆様への尊敬が増しています　一気にきた、いろいろと　本当に寝返りがきつい、重たくて　うーって言わなきゃ寝返りうてない　全然眠れない」と続けた。

　「食欲が増してしまい今気づいたら　ピザ焼いてました うーばー見つめてて踏みとどまったのに！ 米粉と豆腐こねて、、ってヘルシーでもないですね　でもピザ食べたくてどうかしてた　一人で完食しました　あああ、、、、」と嘆き、「これからどうなっちゃうんだろう　張り止め飲んでがんばらなきゃギリギリまでお腹で　無事にいてください 　なんか不安で泣けてきました ちょっとなんか変だわたし、、、、」と複雑な思いをつづった。

　むくみもひどいらしく、「むくみで指がうごきません　指輪たちもはいらないからずっとはずしてる　いつかまた痩せたらむくみとれたら入るようになるかなぁ」と伝えた。

　最後は「眠れないからきっとまた昼寝して夜眠れないやつ、、、」としながら、「がんばるしかない　いま頑張ってるみなさま　全てのみなさま　いっしょに頑張りましょう」と前向きに締めくくった。

　中川は23年４月に一般男性との結婚を発表。40歳の誕生日でもある今年の５月５日には自身のファンクラブサイトにて妊娠を報告している。

（よろず～ニュース編集部）