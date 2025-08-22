双子を妊娠中と公表したタレントの中川翔子が22日、自身のインスタグラムを更新。巨大化するおなかについて、不安な気持ちを明かした。



【写真】デカっ！重そう

「また一気に巨大化がすすんできた」と投稿し、おなかを抱える写真などを掲載。「下から撮るとやばいです まだまだあと一カ月以上、、 わたしの身体 どーなるの？」と記し、「いよいよ身体がしんどくて 世の中の皆様への尊敬が増しています 一気にきた、いろいろと 本当に寝返りがきつい、重たくて うーって言わなきゃ寝返りうてない 全然眠れない」と続けた。



「食欲が増してしまい今気づいたら ピザ焼いてました うーばー見つめてて踏みとどまったのに！ 米粉と豆腐こねて、、ってヘルシーでもないですね でもピザ食べたくてどうかしてた 一人で完食しました あああ、、、、」と嘆き、「これからどうなっちゃうんだろう 張り止め飲んでがんばらなきゃギリギリまでお腹で 無事にいてください なんか不安で泣けてきました ちょっとなんか変だわたし、、、、」と複雑な思いをつづった。



むくみもひどいらしく、「むくみで指がうごきません 指輪たちもはいらないからずっとはずしてる いつかまた痩せたらむくみとれたら入るようになるかなぁ」と伝えた。



最後は「眠れないからきっとまた昼寝して夜眠れないやつ、、、」としながら、「がんばるしかない いま頑張ってるみなさま 全てのみなさま いっしょに頑張りましょう」と前向きに締めくくった。



中川は23年４月に一般男性との結婚を発表。40歳の誕生日でもある今年の５月５日には自身のファンクラブサイトにて妊娠を報告している。



（よろず～ニュース編集部）