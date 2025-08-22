おしゃれでつくりやすく、優しいレシピが人気の長谷川あかりさんに、家飲みタイムにぴったりの簡単おつまみ「モッツァレラとミニトマトの昆布締めカプレーゼ」のレシピを教えてもらいました。シンプルな材料でできるのに、おいしくて映え感も抜群です！

昆布で包んで寝かせるだけ！絶品おつまみのレシピ

「チーズとトマトを昆布締めに！？ ちょっと意外な組み合わせだけど、昆布のうま味の相乗効果で、薄味なのに箸が止まらないおいしさ。昆布で包んで寝かせるだけなので、じつは簡単！ おもてなしにもおすすめです」（長谷川あかりさん）

●モッツァレラとミニトマトの昆布締めカプレーゼ

【材料（つくりやすい分量）】

モッツアレラチーズ 1個（100g）

ミニトマト 1／2パック

昆布（6×25cm） 2枚

オリーブオイル、塩 各適量

ワサビ 好みで適量



【つくり方】

（1） 昆布は長さを半分に切って、水または酒（分量外）を含ませたペーパータオルでさっとぬぐってしめらせる。

（2） モッツアレラチーズは半分に切り、それぞれを（1）の昆布を1切れずつ使って包む。さらにラップで包んで冷蔵庫で1日寝かせる。

（3） ミニトマトはヘタを除いて洗い、ペーパータオルで水気を除く。縦半分に切って（1）の昆布1切れの上に並べ、その上にさらに昆布を重ねる。ラップでしっかり包んで、冷蔵庫で1日寝かせる。

（4） （2）のチーズはトマトの大きさに合わせて切る。器にトマトとともに盛り、オリーブオイルと塩をかけ、好みでわさびを添える。

※ この記事は『クックパッドプラス2025年秋号』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成のうえ作成しております