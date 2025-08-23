この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

歴史解説YouTubeチャンネル「江戸ざんまい」が公開した動画「【絶対マネするな】徳川将軍の寿命を縮めたヤバすぎる食事」で、江戸時代の徳川家康将軍がどのような食生活を送っていたのか、その意外な実態が解説されている。



動画は冒頭で、「徳川将軍はどれほど豪華な食事だったのでしょう？」と問いかける。しかし、その実態は「私たちの想像を裏切るような食事事情だった」と指摘。豪華絢爛なイメージとはかけ離れた、驚きの食文化が紹介されていく。



将軍の食事は、一汁一菜か二菜が基本で、現代の我々の食事よりも質素だったという。さらに衝撃的なのは、健康への過剰な配慮と厳重な毒見体制が生んだ独特のルールだ。例えば、ご飯は栄養価が損なわれる調理法でおからのようにボソボソになり、魚は「脂も旨みもないじゃないか」と感じるほど水で洗われていた。その上、調理されてから将軍の口に入るまでには毒見のために約2時間もかかり、食事は「すっかり冷え切ってしまっていた」というのだ。



こうした食生活が、将軍たちの寿命に影響を与えていた可能性も示唆されている。動画では、甘いものが大好きで「スイーツ将軍」と呼ばれた14代将軍・家茂が脚気で21歳の若さで亡くなった例を挙げる一方、豚肉好きで「豚一殿」とあだ名された最後の将軍・慶喜が76歳まで長生きした事実を対比。「好物が明暗を分けた」と分析し、歴史から現代の私たちにも通じる食生活の教訓を提示している。