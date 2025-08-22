この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』で、りゅう先生が「このワードを使えば割引不要。50%オフするよりも売れる"魔法の言葉4選"」と題し、値下げやキャンペーンに頼らずに商品を売るための実践的なマーケティング戦略を解説した。



冒頭、りゅう先生はリスナーからの「ずっと50%オフキャンペーンを続けていたらお客様の反応が鈍くなった。何をすればいいのか？」という悩みに対し、「結論を先に言います。安易な値下げや安易な割引キャンペーンをやってしまうと、正直巻き返しが大変になるんですよ」と厳しく警鐘を鳴らした。その上で「値下げ、割引になれてしまったお客様は通常価格ではなかなか購入しなくなります」と指摘。「値下げ戦略は最初の必殺技。基本的にあまりやらない方がいい」と断言した。



本編では、安易な割引以外の4つのマーケ戦略を順に解説。まず王道の「ワンプラスワン戦略」（1つ買ったらもう1つ無料で付いてくる）を紹介し、「50%オフにするよりワンプラスワンの方が圧倒的に強い。無料のパワーは割引より主観的価値が高い」と述べた。さらに、イベント集客やアパレル、ラーメン店でも応用できる事例を多数挙げ、「プラス1には小さな理由も必ず付けると信頼感が増す」と実務での注意点も加えて紹介した。



続いて「3個目99％オフ戦略」や「1日1回限定・好きな商品の半額権利」、そして「価格据え置きで量を増やす増量作戦」を提案。「値引きよりも増量の方が満足度が高い。加算価値バイアスが働いている」と、“物量大作戦”で成功したモンスターエナジーの事例まで盛り込み、論理と現場の両面から強力な手法であることを強調した。



いずれの戦略も「キャンペーンは常時やるものではなく、売上補完や集客が必要なタイミングで活用すべき」とし、「シェアや参加など条件を付ければリピーターや拡散も狙える」と独自の見解も披露。さらに「増量や特典にも必ず“理由付け”を。その一言で共感を呼び、納得感が違う」と、言葉選びの重要性も指摘した。