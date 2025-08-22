U-17日本代表がリモージュ国際大会に出場する

日本サッカー協会（JFA）が8月21日、9月3日に初戦を迎える「リモージュ国際大会」に臨むU-17日本代表メンバー22人を発表した。

「ガチなメンツだ」と話題を呼んでいる。

リモージュ国際大会はフランスで開催され、日本は3日の初戦でU-17ポルトガル代表、第2戦でU-17サウジアラビア代表、第3戦でU-17フランス代表といった世界の強豪国と対戦する予定になっている。チームは8月28日から合流し、大会前の9月1日に練習試合としてリモージュ地域選抜と対戦を控える。

21日に発表されたメンバーにはすでにJリーグでプレーしている鹿島アントラーズFW吉田湊海や、17歳で横浜F・マリノスとプロ契約を結んだFW浅田大翔、クラブ最年少となる16歳で柏レイソルとプロ契約を結んだMF長南開史が選出されている。

ファンからは「選手を見れば分かる。ガチなメンツだ」「あつすぎる」「楽しみなメンバー」「ガチやん」「世界にどこまで通用するのか」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）