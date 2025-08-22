この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「一向に商品を買わないリストが商品を買い出す『B面戦略』が最強すぎる件。」と題した動画で、マーケティング侍ことりゅう先生が“買わないお客様”にどうアプローチし、最終的に顧客化するかという販売戦略について熱く語った。



動画冒頭、リスナーから「見込み顧客に様々なアプローチをしても一向に商品を買わない客がいます。こういうお客様はもう切った方がいいのでしょうか？」との質問が寄せられると、りゅう先生は「甘い！買わないお客様に対してもアプローチ方法があるんです」と力強く断言。「反応しない顧客（ノンコンバージョン層）こそ“裏ルート戦略”が有効」と独自見解を示した。



りゅう先生は、「普段売っている商品がA面だとしたら、全く違った切り口・価値観・価格・世界観で別ブランドや別商品を提案するのがB面戦略」と説明。「お客様のインサイト、本質的に求めているものにアプローチする発想が必要」と語り、「どんなに頑なに財布の紐を閉めている人でも、中長期戦略で接点を持ち続ければ、いつか必ずタイミングが訪れる」と、継続的な関係性の重要性を強調した。



さらに実践テクニックとして、「価格や量、コンセプト、ターゲット、目的、ブランドトーンを“ずらす”ことで全く反応しなかった層が買い手に育つ」と事例を披露。「例えば高額商品が売れない場合は、低価格帯の商品に分割して提供する。一点集中型の小パッケージも効果的」「真面目な訴求をやめて、あえてYouTube調の緩い雰囲気や漫画風のLPで出してみると普段反応しない層が動く」など、型破りな現場経験に基づいたアプローチ法を展開した。



また、「勉強や分析だけでなく“現場でやってみないと意味がない”。行動しながら答え合わせしよう」と、“勉強して満足してしまう人”への苦言も。「本当の学びは現場だけで積み上がる。店舗を1カ月でオープンさせるつもりの覚悟が結果を生む」と熱く訴えた。