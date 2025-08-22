《いきなり！ステーキを反面教師に》沖縄発「やっぱりステーキ」急成長の背景

2025年7月25日、沖縄発の大型テーマパークとしてグランドオープンしたジャングリア沖縄。その沖縄は、2024年の観光客が1000万人を超えるなど、インバウンド需要も相まって集客力のある観光地としても注目度がより高まってきている。

その沖縄には独自の食文化があることをご存じだろうか。ちょっと信じられない食のスタイルだが、沖縄の人にはルーティンになっている――飲んだ後の「締めステーキ」だ。

この一風変わった締めのステーキ文化を基に「ファストステーキ」という業態を開発し、沖縄のみならず国内、ひいては海外にも広げるという壮大な計画を立てているのが、「溶岩焼きステーキ やっぱりステーキ」（以下、やっぱりステーキ）を手掛ける株式会社ディーズプランニングだ。

身の丈に合った店舗展開を信条にして

人口10万人あたりのステーキ店が10.8店と、47都道府県で最も多い沖縄。その恵まれた市場環境で、本来、非日常食であるステーキを日常食とし、「毎日でも食べられる気軽な食事にしたい」との考えに基づき、やっぱりステーキを立ち上げたのが、ディーズプランニング社長の義元大蔵氏だ。

2015年、那覇市にわずか3坪・カウンター6席だけの1号店をオープン。「1000円でステーキが食べられる」を訴求ポイントにし、話題を呼ぶ。

運営はローコストオペレーションの仕組みを確立。また、身の丈に合った堅実経営を心掛け、けっして無理な店舗展開で現場を疲弊させることはしない方針だ。

一般的に、外食は一過性のブームによって人気を博すと需要が一気に集中する特性がある。そして市場が急拡大しているからと矢継ぎ早に出店すると、現場が混乱して顧客対応がおろそかになり、店舗イメージは低下してしまう。

ステーキ業界において一世を風靡した「いきなり！ステーキ」はその最たる例だ。無計画で無秩序な出店によって、カニバリゼーションが発生。店舗の縮小を余儀なくされたことは記憶に新しい。

その点、やっぱりステーキはこうした他社の事例を反面教師にして、成長を遂げていくこととなる。

あえてミスジステーキにこだわる戦略

現在、やっぱりステーキ創業の地である沖縄県内には24店舗を構え、ステーキジャンルにおける店舗数では1位を誇るなど、地元では圧倒的なブランド力を有し、確実に成長している。

事実、コロナ禍の期間でも店舗数を1.5倍まで伸ばしたことも注目を集めた。その勢いの源が、物価高騰で他店が値上げを強いられる中で、贅沢とされるステーキが安価で食べられる、という唯一無二の存在価値だ。

では具体的にやっぱりステーキの成功要因を見ていこう。

まず第一の成功要因が商品戦略だ。

ステーキは希少部位のミスジにこだわっている。ミスジという部位は筋が多く、どうしても手作業で丁寧に筋を取り除かなければならず負担も大きい。また、歩留まり率（不要な部分を除いた、使える部分の割合）も6割程度と比較的高くないのも実情だ。

しかし、やっぱりステーキはその点を有効に活用している。取り除いた筋は「牛すじカレー」として提供しており、廃棄ロスを出さない工夫も万全だ。

提供するプレートにもこだわりがある。一般的な鉄板ではなく、溶岩石を使った特製のプレートを使用しており、より一層、焼かれる肉のシズル感と匂いを引き立てている。

卓上のソースも豊富で、多彩な味変が楽しめる。しかも、ライス・スープ・サラダも食べ放題。ドレッシングも豊富に用意されていて、ヘルシー志向の人にも大満足のラインナップだ。

今年の改定でさらに使いやすく

肝心のステーキメニューはどうだろうか。

2024年10月から、ステーキはスモールサイズ（約150g）、レギュラーサイズ（約200g）、ラージサイズ（約300g）に提供スタイルを変更。加えて、2025年7月からは、少量・低価格のメニューを導入した。

内容はやわらかステーキとさがりステーキの2種類でどちらも1000円（税込、以下同）だ。100gと少量だが、サラダやスープの食べ放題も付いているから食が細いご高齢の方や女性客には少量サイズは嬉しいメニューと言えるだろう。

また、要望が多かった315円（税込350円）の単品ステーキなどの追加メニューや人気のサイドメニュー（ガーリックバターライス、トッピングカレー、牛すじ煮込み）も390円から290円に一律100円値下げし、気軽に追加注文できるようにしている。

温野菜の付け合わせも無料で提供し、ヘルシーさや彩りもアップさせており、この改定で商品価値は相当向上したように見える。

こういったメニューの拡充で、「今日は少しだけ食べたい」「今日はちょっと贅沢に食べたい」といったニーズに対応し顧客満足度を高められているようだ。店側も追加点数の増大で客単価アップに繋がっており、双方にメリットがあるようである。

やっぱりステーキの強みがこれだけに留まらない。【後編記事】『「ジャングリア沖縄」も追い風に、急拡大「やっぱりステーキ」海外進出の成否』では、運営や販促、出店戦略を分析していき、同店が飛躍を果たした原動力をさらに深堀していく。

