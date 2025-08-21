フォーシーズ（東京都港区）が展開する宅配ピザ店「PIZZA-LA（ピザーラ）」が、「もちっと和風クォーター」を8月21日から発売しています。

“もちっと食感”の餅がトッピング

同商品は、“お月見シーズンにぴったり”の餅をトッピングしたピザで、「もち明太子ピザ」「でらもっち」「カルビもっち」「テリチキもっち」の4種が1枚になっています。

「もち明太子ピザ」は、博多のめんたいこを使用した特製明太ソースで和えたポテトと、餅がトッピングされています。

「でらもっち」は、中京地区限定ピザとして販売中の人気商品。テリヤキの甘みと生ハムの塩味が“でらうまい”ピザで、餅とコーンがトッピングされています。

「カルビもっち」は、甘辛しょうゆダレに漬け込んだやわらかな牛肉に餅を合わせたピザです。

「テリチキもっち」は、テリヤキチキンに“もちっと食感”の餅がトッピングされた和風ピザです。

価格は、Mサイズが2590円（以下、税込み）〜、Lサイズが4140円〜です。

同社は「ピザーラ自慢のオリジナルピザの中からお餅との相性間違いなしのメニューがラインナップした『もちっと和風クォーター』は、食欲の秋も満たす、ボリュームも味わいも満点のクォーターピザです。秋のお月見にもぴったりの期間限定商品ですので、ぜひ食べ逃しなく、お楽しみください」とアピールしています。

11月4日まで発売中です。

また、中京地区限定ピザ「でらもっち」が期間限定で全国販売されます。価格は、Pサイズが2100円、Mサイズが2480円〜、Lサイズが3980円〜です。