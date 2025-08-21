「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午後２時現在で、堀田丸正<8105.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場で堀田丸正は連日ストップ高。今月上旬、繊維商社中堅の同社は大株主の異動を発表した。それまで株式の過半を持つ親会社だったＲＩＺＡＰグループ<2928.SP>が、仮想通貨（暗号資産）交換業の米バックト・ホールディングス＜BKKT＞に株式を一部譲渡。バックトが堀田丸正株の３０％を握る筆頭株主となった。



これを受け、今後の展開に思惑が膨らみ同社株は物色人気化。ストップ高を交え急騰を続けており、足もと短期的な過熱感を意識して売りを予想する向きが増えたようだ。



出所：MINKABU PRESS