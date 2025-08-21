この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』で、りゅう先生が「ユニコーン企業も実践している成功アイデア5つの型。世界の成功者が当たり前にやっている方法を教えます。」と題し、アイデア創出の本質について独自の視点を展開した。動画冒頭で「アイデアはセンスではないんですよ」と断言し、「発想ではなく、設計から始めていく」ことがヒット商品や企画、コンテンツを生み出すカギだと強調した。

リスナーから寄せられた「アイデアってどうやったら出てくるんでしょう？」という相談に対し、りゅう先生は「ほとんどの人たちが、アイデアはセンスや感覚頼りと思い込んでいるが、それは大きな落とし穴」と指摘。続けて「型を作ることがアイデアを出す最大の武器。型があれば一般の人でも天才に勝てる」と語り、世界を変えるようなユニコーン企業の経営者や著名クリエイティブディレクターも活用している手法だとした。

今回紹介された『アイデアが止まらない5つの型』は、1つ目が「ターゲットをずらす」、2つ目「用途をずらす」、3つ目「自流（トレンド）に乗る」、4つ目「感情をずらす」、5つ目「常識をずらす」。例えば、「同じ商品でもターゲットを10代の受験生に変えるだけで全く新たな世界観が生まれる」など、実務に即した切り口で事例を複数披露。さらに「アイデア出しは必ず問い（質問）から始めるべきで、型を使えば売上の取れる第二のターゲットも見出せる」と具体的なノウハウも明かした。

トレンドとの組み合わせやネガティブ感情の活用、既存の常識を逆手にとった逆張りの重要性についても「感情の喜びだけに頼らない“嫉妬”や“罪悪感”から設計することで、共感率や行動性が爆上がりする」と熱弁。「常識の逆をいくことで唯一無二の存在になれる」と語った。

