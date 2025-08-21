Pixelスマホ購入に使える「Google ストアクレジット」が「Google ストアポイント」に、有効期間は2年間に
グーグル（Google）は、Google ストアでの買い物に使える「Google ストアクレジット」を「Google ストアポイント」にリニューアルした。
「Google ストアポイント」は、Google ストアでPixelスマートフォンなどを購入したり、旧機種を下取りしたりすると付与される。
これまで、Google ストアの買い物に使える「Google ストアクレジット」の有効期間は1年間だったが、「Google ストアポイント」では有効期間が2年間に延長される。
「Google ストアポイント」は、ユーザーのGoogle アカウントに付与され、Google ストアの買い物に1ポイント=1円で利用できる。
一方、コンテンツサービスの「Google Play」や、「Google One」などGoogleの各種サービスの料金支払いには利用できない。
また、クレジットカードなどの支払い方法と組み合わせて商品代金を支払いできるが、ポイントを現金に交換したり、自分以外のGoogleアカウントに送ったりすることはできない。
【お知らせ】- Google Japan (@googlejapan) August 20, 2025
