グーグル（Google）は、Google ストアでの買い物に使える「Google ストアクレジット」を「Google ストアポイント」にリニューアルした。

「Google ストアポイント」は、Google ストアでPixelスマートフォンなどを購入したり、旧機種を下取りしたりすると付与される。

これまで、Google ストアの買い物に使える「Google ストアクレジット」の有効期間は1年間だったが、「Google ストアポイント」では有効期間が2年間に延長される。

「Google ストアポイント」は、ユーザーのGoogle アカウントに付与され、Google ストアの買い物に1ポイント=1円で利用できる。

一方、コンテンツサービスの「Google Play」や、「Google One」などGoogleの各種サービスの料金支払いには利用できない。

また、クレジットカードなどの支払い方法と組み合わせて商品代金を支払いできるが、ポイントを現金に交換したり、自分以外のGoogleアカウントに送ったりすることはできない。