2種のバーグディッシュと1種のサイドメニュー！びっくりドンキー「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェア
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアを期間限定で開催。
2025年の秋もびっくりドンキーから秋空に浮かぶまんまるお月様のようなたまごがのった2種のバーグディッシュと、1種のサイドメニューが登場します☆
びっくりドンキー「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェア
提供開始日：2025年8月27日（水）
テイクアウト・デリバリー：不可
提供店舗：全国のびっくりドンキー店舗
びっくりドンキーにて期間限定で開催される「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェア。
秋空に浮かぶまんまるお月様のようなたまごがのった「月見てりたまマヨバーグディッシュ」と「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」がラインナップされます。
さらに、卵黄とたまごサラダをのせたサイドメニュー「月見てりたまマヨポテト」も登場。
日本の秋を味覚と視覚で愉しめる、びっくりドンキーでしか味わえない月見メニューをとろ〜り卵をたっぷりからめて堪能できます☆
月見てりたまマヨバーグディッシュ
サイズ・価格：Sサイズ 1,370円（税込）／Mサイズ 1,550円（税込）／Lサイズ 1,850円（税込）
チーズトッピング：2本まで
卵黄とたまごサラダを混ぜて味わう「月見てりたまマヨバーグディッシュ」
甘辛な味わいとまろやかなコクが特徴的な、黒みりんを使用したオリジナルてりやきソースが使用されています。
ベーコンエッグベネバーグディッシュ
サイズ・価格：Sサイズ 1,370円（税込）／Mサイズ 1,550円（税込）／Lサイズ 1,850円（税込）
チーズトッピング：不可
オランデーズソースとハンバーグソースがご飯にもよく合う「ベーコンエッグベネバーグディッシュ」
ベーコン、マッシュポテト、オランデーズソースにとろ〜り卵黄がマッチした、食べ応えのある一品です。
月見てりたまマヨポテト
価格：790円（税込）
卵黄とたまごサラダを混ぜて味わうサイドメニュー「月見てりたまマヨポテト」もラインナップ。
揚げたてホクホクのフライドポテトに甘辛なオリジナルてりやきソースとマヨネーズを加え、卵黄とたまごサラダをのせた、おつまみとしてもぴったりな一品です。
日本の秋を味覚と視覚で愉しめる、とろ〜り卵をたっぷりからめて堪能できる月見メニュー。
びっくりドンキーにて2025年8月27日より開催される「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアの紹介でした☆
※上記のメニューは朝10時からの販売です
※S、M、Lはハンバーグのサイズです。「150g→S、200g→M、300g→L」になりました
※ライスをカリフラワーライスに変更できます。大盛小盛はできません。（変更 110円（税込））
※ライスの量を変更できます。（⼤盛 120円（税込）／⼩盛 40円（税込）引き）
※ディッシュのサラダを大盛りにできます。（大盛ディッシュサラダ 195円（税込））
※ハンバーグにお好みでトッピングできます。（エッグ、おろしそ 150円（税込）／チーズ（2本）、パイン 200円（税込））
※アレルギーのある方はスタッフの方までお声がけください
※一部商品の盛り付けが異なる場合があります
※予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合があります
※夜10時以降注文場合10％の深夜料金が発生します
※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります
※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります
