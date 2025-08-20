＜中津川 WILD WOOD 2025＞×ホラー漫画『富江』、コラボTシャツを数量限定販売
自然と音楽を愛する人々が集う新たな野外ロックフェス＜中津川 WILD WOOD 2025＞が9月20日および21日の2日間、岐阜県中津川公園内特設ステージにて初開催される。同フェスと、中津川市出⾝ホラー漫画家・伊藤潤⼆の代表作『富江』とのスペシャルコラボTシャツの限定販売が決定した。
2025年7⽉に⽶国『ウィル・アイズナーコミック産業賞(通称：アイズナー賞)』殿堂⼊りという快挙を成し遂げるなど伊藤潤⼆の作品は世界に熱狂的なファンを持つ。また、同氏は2025年5⽉に中津川市観光⼤使に任命されている。
「富江 × 中津川 WILD WOOD 2025」コラボレーションTシャツのデザインを手がけたのは、『不気味の穴――恐怖が生まれ出るところ』(朝日新聞出版)の装丁や、2024年より巡回中の大規模原画展『伊藤潤二展 誘惑』のメインビジュアルを担当した気鋭のデザイナー・吉岡秀典(セプテンバーカウボーイ)だ。コラボTシャツは、富江の美しさとおぞましさを巧みに融合させた2種のデザインで展開される数量限定アイテムとなる。
事前販売は、＜中津川 WILD WOOD＞オフィシャルグッズオンラインストアにて本日よりスタート。オフィシャルグッズ⼀部商品の事前販売も開始されている。
■「富江 × 中津川 WILD WOOD 2025」コラボTシャツ
▶ホワイト地×蛍光3色グラデーションプリント
価格：4,400円(税込)
サイズ：S / M / L / XL
※ロックフェスの高揚感を彩る鮮烈なカラーが印象的
▶グレー地×蓄光プリント
価格：5,500円(税込)
サイズ：S / M / L / XL
※暗闇で怪しく浮かび上がる富江が幻想的かつ不気味な存在感を放つ
中津川 WILD WOOD OFFICIAL STORE
https://wildwood-fes.stores.jp
●『伊藤潤⼆展 誘惑』
開催日程：2025年10⽉11⽇(⼟)〜12⽉25⽇(⽊)
開催会場：名古屋・テレピアホール
https://jhorrorpj.exhibit.jp/jiee/
■＜中津川 WILD WOOD 2025＞
9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ
9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ
open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定
岐阜県中津川市茄子川1683-797
【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順
ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー
【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順
ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子
▼チケット ※全て税込
・2日通し券 \19,800
・20日(土)入場券 \12,100
・21日(日)入場券 \12,100
※保護者(20歳以上)1名につき、同伴の小学生以下2名まで入場無料
・中高生割 2日通し券 \13,200
・中高生割 20日(土)入場券 \7,700
・中高生割 21日(日)入場券 \7,700
※リストバンド交換時に年齢確認をさせていただきます。学生証・マイナンバーカードなど年齢がわかる身分証明書をご持参ください。
・オートキャンプ＋2日通し券 ￥55,000 ※SOLD OUT
※キャンプサイト(特大)＋テント横付け駐車場＋2日通し券
・コンフォートキャンプ＋2日通し券 \37,400
※キャンプサイト＋近隣駐車場＋2日通し券
・コンフォートキャンプ \17,600
※キャンプサイト+近隣駐車場
・シンプルキャンプ＋2日通し券 \29,700
※キャンプサイト[駐車場なし]＋2日通し券
・シンプルキャンプ \9,900
※キャンプサイト (駐車場なし)
・場外駐車場 ※SOLD OUT
・臨時駐車場2日券＋2日通し入場券 ※SOLD OUT
・20日(土)臨時駐車場券＋20日(土)入場券 ※SOLD OUT
・21日(日)臨時駐車場券＋21日(日)入場券 \15,950〜
・臨時駐車場2日券 ※SOLD OUT
・20日(土)臨時駐車場券 ※SOLD OUT
・21日(日)臨時駐車場券 \3,850
※セット販売の入場券は中高生割対象外となります。
※お連れ様が中高生割の場合は、別途中高生割2日通し券をご購入ください。
●有料シェードエリア
・レストスペース(スペースのみ) \6,000
・レンタルテント&スペース \8,000
・お土産テント&スペース \13,000
・レンタルタープ&スペース \18,000
・プレミアムタープ&スペース \27,000
各プレイガイドでチケット一般発売中
※キャンプ券・駐車場券・有料シェードエリアはイープラスで取り扱い
チケット詳細：https://nakatsugawawildwood.com/2025/ticket/
・イープラス：https://eplus.jp/wildwood2025/
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/nakatsugawawildwood/
・ローソンチケット：https://l-tike.com/nakatsugawawildwood/
●ふるさと納税：中津川市へのふるさと納税返礼品として入場券取り扱い
申込可能サイト：ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるなび、JALふるさと納税、ANAのふるさと納税 ほか
●有料シャトルバス(事前予約制)
往復 \2,100(税・手数料込) ※小学生以下無料
詳細：https://nakatsugawawildwood.com/2025/access/#bus
●オフィシャルバスツアー
株式会社トップ/トップトラベル
詳細：https://top-hosting.jp/nww2025/index.php
主催：中津川 WILD WOOD実行委員会
関連リンク
◆＜中津川 WILD WOOD＞オフィシャルサイト
◆＜中津川 WILD WOOD＞オフィシャルX
◆＜中津川 WILD WOOD＞オフィシャルInstagram
◆＜中津川 WILD WOOD＞オフィシャルFacebook
◆＜中津川 WILD WOOD＞オフィシャルLINE