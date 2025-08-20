ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦前に取材対応。故障者が復帰するまで現状の守備布陣を変更する考えがないことを明かした。

前日のロッキーズ戦では3―3で迎えた9回1死から右翼前方への捕球できそうな飛球を右翼のT・ヘルナンデスが捕れず、ピンチを拡大してサヨナラ負けの一因となった。報道陣から外野手として6度のゴールドグラブ賞受賞の実績がある遊撃のベッツを右翼に回る考えはないのかと問われると「フェアな質問だと思う。ただ、マイケル・コンフォートにまだチャンスを与えたいというのもある。テオはライトをあまり守っていませんが、昨年レフトを守っていて、今はマクシー（マックス・マンシー）、エドマン、キムなど複数の内野手が欠けている状況だ。ムーキーのショートでのプレーには満足している。よって今はまだその段階にはきていない」と否定した。

拙守が続くT・ヘルナンデスは右翼より左翼の方がいいのではと振られると「彼は過去にライトをうまく守っていた時期もあるので、再びそうなると信じている。ただファースト・トゥ・サード（1塁から3塁への進塁）の場面では、ボールへの反応をもっと良くしていく必要がある。今はまだ結論を出す時ではないが、疑問自体はもっともだ」と改善点はあると認めつつも、右翼継続の考えを示した。

ベッツは遊撃に置き続けるのかと問われると「代わりの選択肢が重要だ。今のところムーキーがショートで安定しており、彼をあちこち動かさないほうが良いと考えている。負傷者が戻ってくる見込みもあるので、現時点ではこの体制を維持する。全体的に、全員がもっと良くなる必要があるというのが私の見解」と説明した。

離脱中のエドマンは、復帰したら外野で起用するかと問われると「彼がセンターを守れる状態で戻ることが大前提。内外野どちらでも高いレベルでこなせるのが彼の強みであり、その能力が損なわれないようにする。完治を優先する」と話した。

ポストシーズンを想定した守備重視の布陣を組むべきではと提案されると「確かに守備も重要だが、得点も必要だ。最も守備力の高い布陣を毎日組めるチームなんて、そうはない。状況に応じて、試合に勝つためにベストなバランスを取っていく」と説明。もしコンフォートやT・ヘルナンデスが打てば、この守備に関する議論も収まるのではと振られると「その通りだ。打てないと騒がれる、打てば静かになる。それが世の常だ」とうなずいた。