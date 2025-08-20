「全国高校野球選手権・準々決勝、沖縄尚学２−１東洋大姫路」（１９日、甲子園球場）

沖縄尚学が夏の甲子園初となる４強入りを決めた。２１日の準決勝では山梨学院と対戦する。

沖縄尚学の１塁側アルプススタンドでは、沖縄出身の自民党・今井絵理子参院議員が応援に駆け付け声援。デイリースポーツの取材に「（沖尚）ＯＢ会の方から」声をかけてもらい、応援に訪れたことを明かし、タオル、“必勝！！沖縄尚学高校”と描かれた（スティックバルーン）など応援グッズを手にノリノリで声援。「ウチナー魂で一致団結して頑張ってほしい」「（応援が）届くようにがんばります」と笑顔を見せ、ＳＰＥＥＤ時代をほうふつとさせる？リズム感あふれる応援で「人生初甲子園」を楽しんだ。

アルプスに到着し、「始まる前に泣きそう」とインスタグラムのストーリーズに興奮と感動を投稿していた今井氏。応援席では、次々と記念撮影を頼まれ、笑顔で応じる姿も。勝利の瞬間は、スティックを叩き、飛びはねてスタンドの人たちと喜びを分かち合った。「沖尚！！準決勝進出！！おめでとう！！」と再びストーリーズに投稿していた。