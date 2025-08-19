両校で監督を務めた小倉全由氏が解説席に

全国高校野球選手権大会は19日、準々決勝が行われ、第2試合では、関東第一（東東京）と日大三（西東京）の東京対決となった。さらにBS朝日やABCテレビの中継では、かつて両校を監督として率いた小倉全由氏が務め、高校野球ファンは「小倉さん嬉しそう」「この試合を小倉さんの声で聞ける幸せよ」と歓喜に包まれた。

小倉氏は関東第一の監督として、1985年には夏の甲子園初出場でベスト8に進出。さらに1987年のセンバツでは準優勝を果たした。その後、1997年には日大三の監督に就任し、2001年の夏、2011年の夏に2度目の優勝を率いている。

東京対決が15年ぶりとなったのに加え、粋な解説者の起用に高校野球ファンも反応。SNSでは「準々決勝が好カードなだけでも贅沢なのに、関東第一vs日大三の東京対決でゲスト・小倉全由さんなの最高級すぎる」「さらに泣ける要素がありまくり」「両校を知り尽くしたからこその特等席、まさに至福」「小倉さんの解説。愛が溢れてた」「日本一幸せな男」「解説してた小倉さんのステキな言葉に胸が熱くなった」などの声が見られた。

試合は中盤に点の取り合いとなる好ゲームとなり日大三が5-3で勝利。小倉氏が率いた2011年以来の頂点へ、あと2勝とした。（Full-Count編集部）