5月8日 発表 任天堂は5月8日、ゲームハード「Nintendo Switch 2」および「Nintendo Switch」本体の値上げを発表した。 今回の価格改定については、さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果だという。日本国内における「Nintendo Switch 2 日本語・国内専用」は49,980円から59,980円に、「Nintendo Switch（有機ELモデル）」は37,980円から47,980円に変