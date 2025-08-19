劇作家・末満健一が手がけるTRUMPシリーズの人気企画『はじめての繭期2025』が、9月2日から9月6日までの五夜連続でポニーキャニオンVIDEOのYouTubeチャンネルにて開催されることが決定した。

参考：『マリオネットホテル』ソフト発売記念 TRUMPシリーズ上演15周年振り返り企画を展開へ

9月13日よりTRUMPシリーズ最新ミュージカル『キルバーン』が上演されることを記念して開催される本企画。『キルバーン』は2019年に一度上演が発表されたが、コロナ禍で見通しが立たないため、やむを得ず上演中止となり、今回新たな出演陣での公演が実現することとなった。

『はじめての繭期2025』は、舞台をより楽しんでもらいたい、TRUMPシリーズを観たことがない人にも気軽に作品に触れてもらいたいという制作スタッフの想いから、上演前の実施が決定した。

初回は9月2日21時からポニーキャニオンVIDEOのYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。今回は、Dステ版『TRUMP』REVERSE、ミュージカル『マリーゴールド』、『鄢世界 雨下の章』、ミュージカル『ヴェラキッカ』、『LILIUM -リリウム新約少女純潔歌劇-』の公開を予定しており、『ヴェラキッカ』、『LILIUM -リリウム新約少女純潔歌劇-』は初のYouTube公開となる。

『キルバーン』と深い関わりをもつ作品をはじめ、繭期を初めて経験する人でも楽しめる作品がラインナップされた『はじめての繭期2025』は9月6日まで開催される。『はじめての繭期』はアーカイブが残らない一夜限りの配信となる。

（文＝リアルサウンド編集部）